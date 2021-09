‘No le deseo a nadie enfermarse de covid’, Héctor Barajas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Héctor Barajas, el veterano deportado que tras varios años de lucha, logró regresar al país y prestar juramento como ciudadano de Estados Unidos, se reportó enfermó de covid-19 y aislado en un cuarto de hotel en San Diego.

“Esto que estoy viviendo no se lo deseo a nadie. No me había sentido así de enfermo en toda mi vida”, dijo a La Opinión, en una entrevista telefónica que constantemente se interrumpía por los accesos de tos del exmilitar, líder de los derechos de los veteranos deportados.

“Me vacuné con Johnson & Johnson, y tal vez si no me hubiera vacunado, no sé cómo estaría”, reconoce.

Fue hace como una semana cuando comenzó con los primeros síntomas de covid-19 en su casa en Tijuana, donde vive con su esposa, la también activista Yolanda Varona.

“Empecé con un flu regular, pero cuando perdí el olfato y la comida no me sabía a nada, me preocupé”.

Además se sentía sin energías y la tos le pegó muy duro.

Héctor Barajas recibe la infusión Regeneron contra covid-19. (Cortesía)

Cuando pudo recuperar las fuerzas, cruzó la frontera y fue directo al Hospital Scripps de San Diego, donde le diagnosticaron neumonía severa y covid, y le pusieron una inyección del medicamento Regeneron.

“Gracias a Dios no tuvieron que entubarme o inducirme a un coma”, dice

Y como no tenía dónde quedarse en San Diego, un programa del condado para enfermos de covid, le ofreció un cuarto de hotel donde pudiera ponerse en cuarentena. “Voy a permanecer aislado 14 días hasta mi recuperación”.

También le proporcionan las tres comidas y monitorean sus signos vitales por día.

“Preferí quedarme aquí en San Diego para no exponer a mi esposa en Tijuana”.

Hector Barajas, un líder de la lucha por los veteranos deportados, dice que la pandemia ha sido una llamada de atención para cuidar más su salud. (Foto: archivo)

Barajas de 44 años de edad, dice que se siente aún muy débil, con tos y problemas para dormir. La voz se le escucha agitada.

“Honestamente no pensé que covid me iba a pegar. Como ya estaba vacunado, me descuidé. Ya no seguía los mismos cuidados que tomé al principio de la pandemia. Usaba mascarilla, pero a veces en ciertas reuniones, me relajaba y me la quitaba”.

Es cierto, dice, que vacunarse y el uso de mascarillas puede ser muy molesto, pero enfermarse es mucho peor.

“Cuando te pega covid, hasta hablar se vuelve una tarea pesada”.

Barajas dice que caer víctima de covid, le ha hecho pensar más en su salud.

“Esta enfermedad me ha hecho reaccionar y darme cuenta de cómo he descuidado mi salud con malos hábitos, especialmente la diabetes que he padecido por años. Pero no siempre, voy a estar joven, y para la otra, puede que no corra con la misma suerte”.

Afirma que quiere aprovechar la segunda oportunidad que se le está presentando para tomar mejores decisiones de salud. “Lo único que les puedo decir por ahora es, ¡cuídense de covid!”.

El riesgo de ir al hospital por covid es más grande cuando no te vacunas. (Getty Images)

Los no vacunados caen más al hospital

En Los Ángeles, el Departamento de Salud del condado de Los Ángeles, reportó 1,218 personas hospitalizadas por covid-19, una baja de 262 personas con relación a la semana pasada y 469 más que las últimas dos semanas.

Desde agosto 28, los adultos no vacunados mayores de 50 años tienden 17 veces más, a ser internados en un hospital que los adultos vacunados en ese rango de edad.

Pero además informaron que las hospitalizaciones de los adultos entre los 18 y 49 años no vacunados son 23 veces más que las de los inmunizados de esas mismas edades. “Las tasas de hospitalizaciones entre los adultos vacunados permanecen muy bajas”.

La directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, dijo que de los 10.3 millones de residentes de Los Ángeles, incluyendo a quienes no son elegibles para vacunarse, 57% están completamente vacunados.

“Esto no es suficiente para evitar que continúen los brotes de covid. Necesitamos aumentar la cobertura para evitar estos ciclos de tremendos contagios”.

Agregó que mientras continúan los esfuerzos por facilitar el acceso y generar confianza en las vacunas, esperan ver un incremento en el número de vacunados en las próximas semanas.

Para encontrar un sitio de vacunación cerca de su residencia y programar una cita, visita el sitio: www.VaccinateLACounty.com (inglés) y www.VacunateLosAngeles.com (español).

Si no tienes acceso a Internet, no puedes usar una computadora o tienes más de 65 años, llama al 1-833-540-0473 para obtener ayuda para encontrar una cita, conectarse al transporte gratuito desde y hacia un lugar de vacunación, o programar una visita domiciliaria, si no estás en casa.