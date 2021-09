Agenda de fin de semana: diversión para todos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Terror en Universal Studios Terror Tram: The Ultimate Purge, The Haunting of Hill House, Texas Chainsaw Massacre y Universal Monsters: Silver Scream Queenz son algunas de las atracciones de Halloween Horror Nights en Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles). Durante esta temporada de brujas, los asistentes a este parque podrán ingresar a un mundo tridimensional de terror inspirado en las series y películas de horror más populares del cine y la televisión; además, una miríada de monstruos deambulan por el parque dispuestos a espantar a cualquier despistado que se atreva a caminar por sus calles. Disponible todas las noches hasta el 31 de octubre. Boletos $69 a $449. Informes hollywood.halloweenhorrornights.com. Muestra de arte La exhibición 35X35 Bicentenario, que tiene lugar en el Centro de Cultura y Artes Cinematográficas del consulado de México en Los Angeles (2401 W. 6th St., Los Angeles), tiene como fin ser una plataforma en donde se muestre el trabajo de artistas visuales emergentes que viven en Los Angeles. Marietta Bernstorff, artista con más de treinta años de experiencia en México y Estados Unidos, fue la curadora de esta muestra. Informes sobre horarios y días de apertura en cccmla.com. Viernes 17 Cine mexicano El Festival de Cine Hola México celebra este año su décimo tercera edición con la presentación de más de veinte cintas y documentales que se proyectarán en las salas del Regal Cinemas del LA Live (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) y en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). La muestra abre con una gala este viernes en la que se mostrará la película Perdida, de Jorge Michel Grau. El programa del festival incluye sesiones de preguntas y respuestas con directores y actores de las cintas. La gala de cierre mostrará la película Chilangolandia, y el evento estará amenizado por la cantante mexicana Flor Amargo. Termina el 25 de septiembre. Boletos de $13 a $50. Informes holamexicoff.com. Cine latino Este fin de semana tendrá lugar de forma virtual el InFocus: Latinx & Hispanic Cinema Festival, un evento de NewFilmmakers Los Angeles y la Academy of Motion Picture Arts and Sciences. El programa consiste en tres programas de cortos y la presentación del largometraje A la calle, que se estrenará este mes en HBO Max. Habrá sesiones de preguntas y respuestas con los directores y con paneles con miembros de la industria del cine. Los trabajos de esta muestra, todos independientes, fueron realizados por directores emergentes, y sus historias están basadas en Estados Unidos, México, Brasil, Puerto Rico, Argengina, El Salvador, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana, España y la diáspora cubana. Viernes y sábado en varios horarios. Boletos $10 por filme. Informes newfilmmakersla.com. Show de Bronco La banda originaria de Monterey, México, que tuvo sus glorias en los años ochenta, continúa de gira con Lupe Esparza a la cabeza, solo que en lugar de sus miembros originales, ahora quienes tocan los instrumentos son los hijos del mismo Esparza y de otros exmiembros de la agrupación. Ofrecerá un concierto en el recién inaugurado teatro YouTube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde interpretará éxitos como “Bronco amigo”, “Con zapatos de tacón” y “Es amor”. Viernes 8 pm. Boletos $34 a $130. Informes youtubetheater.com. Sábado 18 Inicia la ópera

Luego de una pausa de un año y medio debido a la pandemia, la Los Angeles Opera regresa al Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) con una temporada que incluye la presentación de algunos de los dramas más conocidos del mundo del bell canto. La compañía angelina inaugura la temporada con Il Trovadore, una de las piezas más conocidas de Verdi y en la que dos hermanos, que no saben que lo son, luchan por el amor de la misma mujer. En italiano con subtítulos en inglés. Las funciones comienzan el sábado a las 6 pm, y continúan varios días a la semana hasta el 10 de octubre. Boletos $19 a $292. Informes (213) 972-8001 y laopera.org.

Nueva película en 3D

El California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) estrenará en su teatro IMAX Secrets of the Universe 3D, una cinta que explora las máquinas más impresionantes jamás concebidas, incluyendo la Large Hadron Collider y el Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO). Esta última ha permitido observar más a fondo los orígenes del ser humano y revelar los misterios de la energía oscura, la materia oscura, los hoyos negros y las nuevas dimensiones. La cinta se exhibe a partir del sábado. La entrada al Centro es gratuita, pero los boletos para el teatro IMAX tienen un costo de entre $6.75 y $8.95. Abierto todos los días de 10 am a 5 pm. Informes californiasciencecenter.org/imax.

Monstruos en Six Flags

La temporada 28 de Fright Fest en Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia) ya comenzó, e incluye catorce laberintos de terror y zonas de espanto llenas de zombies de pesadilla que merodean todos los rincones del lugar. Los acompañan otros monstruos, espantos y criaturas horrendas. Se incluyeron dos nuevas zonas, una máquina para tomar fotos, dos shows y un elemento siniestro a algunas de las montañas rusas del parque: funcionan con las luces apagadas. Algunas de las zonas destacadas de este año son The Deadzone, The Underground, Terror Rising–Dark Developments y Grave Games. Sábado y domingo, del 24 al 26 de septiembre, y todos los fines de semana de octubre. Boletos a partir de $60. Informes sixflags.com/magicmountain.

Domingo 19

Música del mundo

Masanga Marimba Ensemble es el grupo musical que inaugura Americana in the Park, un proyecto de la ciudad de Santa Monica y la tienda de guitarras McCabe’s que tiene lugar a partir de esta semana en el Gandara Park (1819 Stewart St., Santa Monica). El ensamble de nueve miembros interpretará música popular y tradicional de Zimbabue y de Latinoamérica con una variedad de instrumentos, incluyendo marimbas de varios tamaños, tambores, percusiones, saxofones y trompetas. Domingo 3 a 6 pm. Evento gratuito. Informes santamonica.gov/arts.

Festival de salud

El festival familiar Healfest L.A.! tendrá lugar este domingo en la Plaza Olvera (125 Paseo de la Plaza, Los Angeles), donde habrá entretenimiento, actividades para los niños, juegos, comida y música. Esta festividad es parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, y tiene como fin ofrecer información sobre cómo mantener a las familias seguras, saludables e informadas. Los asistentes se podrán hacer varios exámenes y pruebas de salud sin costo, aprender sobre la prevención y recuperación de covid y obtener información sobre ayuda económica y recursos disponibles para quienes fueron afectados por la pandemia. Domingo 12 a 6 pm. Entrada gratuita. Informes (310) 525-6402.