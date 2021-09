Regresa el Festival de Cine Hola México de manera presencial

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de casi dos años de no presentarse en Los Ángeles debido a la pandemia de covid-19, el Festival de Cine Hola México regresa para ofrecernos la oportunidad única de ver lo más reciente del cine mexicano tanto en películas como documentales.

“Es un empiezo de cero y después de que el festival fue virtual el año pasado, ahora regresamos para hacerlo en persona ya que los cines están abiertos”, dijo Samuel Douek, director del Festival de Cine Hola México.

Dio a conocer que este año tendrán un programa de alto nivel con 21 películas y la participación de más de 35 actores y directores. “Hay mucho que está sucediendo. No solo vamos a presentar las películas sino a sus actores que vienen de México y están todos vacunados”.

Tradicionalmente el Festival de Cine Hola México se presenta en mayo, pero debido a la pandemia, por primera vez este año, se celebrará en septiembre.

“Vamos a promocionar nuestro cine y nuestra cultura en una sala de cine con la comunidad a la que le importa el cine mexicano”.

El director del Festival de Cine Hola México, Samuel Douek platica con Jorge López Solano, director de la película La Negrada después de la presentación del documental en 2019. (Araceli Martínez/La Opinión).

Entre las medidas de prevención contra covid-19, está el uso de mascarillas para entrar al cine, y para los eventos grandes que serán al aire libre, el día del arranque del festival y en la clausura, se requerirá vacuna anti-covid o prueba de covid de al menos 3 días antes.

En el programa de este año, se exhibirán varios documentales: Corazón de Mezquite (Mezquite Heart); Cosas que no Hacemos (Things we Dare not Do); La Vocera (The Spokeswoman) y Volverte a Ver (To See you Again) que abordan temas de la cultura indígena, la comunidad LGBT y los desaparecidos en México.

“Todos son muy buenos”, comenta Douk. “Volverte a Ver” es un documental que expone la tarea de tres mamás que no encuentran a sus familiares desaparecidos y se convierten en peritos para desenterrar cuerpos en las fosas, explica.

También destaca el documental “La Vocera” que se centra en María de Jesús Patricio (Marichuy), la primera mujer indígena en postularse para la presidencia de México.

Curandera y activista nahua, Marichuy se convierte en un faro de luz para los indígenas mexicanos, cuyas voces han sido silenciadas durante siglos. Su campaña se enfoca en concientizar al país acerca del Congreso Nacional Indígena, el EZLN y su lucha contra el estado mexicano y entidades extranjeras para proteger su territorio, el medio ambiente y su forma de vida.

Samuel Douek, director del Festival de Cine Hola México. (Cortesía)

Becas para jóvenes

El director del Hola México dijo que por sexto año consecutivo, entregarán becas a 20 estudiantes de cine dentro del programa anual de becas Tomorrow ‘s Filmmakers Today. “En estos seis años, hemos becado a 100 jóvenes. De lo que se trata es de dar algo de regreso a la comunidad, mostrándoles la industria para darles una mejor idea de lo que significa una carrera en el cine”.

Esteban Naranjo, uno de esos estudiantes que fueron becados en años pasados, presentó ya su primera película Last Beat en el Festival de Cine Sundance.

El Tomorrow ‘s Filmmakers Today es un programa intensivo de 9 días, en el que 20 jóvenes latinos que viven en Estados Unidos tienen la oportunidad de conectarse con directores, productores, programadores de festivales, ejecutivos de la industria del cine en Hollywood y en México.

Este año, los seleccionados fueron de Los Ángeles, Andrés Fernández, Andrés Paredes Arroyo Martínez, Carlos Méndez, Deane González, Eduardo Muñoz, Gabriela García Medina, Helena Sardinha, Juan Pablo Arias Muñoz, Loren Escandón, Miguel Melo, Rafael Thomaseto, Rommel Villa y Vera Amaya.

También Aurora Jiménez de Norwalk, Edwin Alexis Gómez de Baldwin Park, Gabriela Lima de North Hollywood y Sofía Garza- Barba de Thousand Oaks.

Y Merced Elizondo de DeSoto, Texas; Pedro Patricio de Brooklyn en Nueva York y Ana Torres de Dallas, Texas.

Samuel Douek, director del evento durante una de las ediciones pasadas del Festival Hola México. (Reforma)

Con el apoyo de algunas de las organizaciones cinematográficas más importantes del mundo, el programa tiene como objetivo aumentar la fuerza laboral latina en la industria cinematográfica global y apoyar el desarrollo de contenido latino y las colaboraciones con los principales líderes de la industria en Los Ángeles, México y América Latina.

La clausura se llevará a cabo en la Plaza de Cultura y Arte frente a la Placita Olvera con la presentación de la película Chilangolandia del director Carlos Santos. “Vamos a cerrar con un concierto de Flor Amargo, una artista oaxaqueña, que quien la conoce, se hace su fan”.

Flor Amargo es Emma Mayte Salisky Hernández, cantante, compositora, arreglista, pianista y multiinstrumentista mexicana.

El Festival Hola México arranca este viernes en la Plaza de Cultura y Arte frente a la Placita Olvera con la presentación de la película “Perdida” del director Jorge Michel Grau.

Para revisar todo el programa del Hola México visita: www.holamexicoff.com