VIDEO: Enrique Guzmán quiere meter en una clínica psiquiátrica a Frida Sofía

Continúan los dimes y diretes entre Enrique Guzmán y Frida Sofía, pues desde que la hija de Alejandra Guzmán asegurara que su abuelo abusó de ella cuando era pequeña, el propio mexicano ha dejado de defenderse, y en esta ocasión no fue la excepción, pues el vocalista de los “Teen Tops” volvió a arremeter contra sus acusaciones.

El cantante de “La plaga”, señaló que no quiere que su nieta acabe en la cárcel, pero en vez de eso si quisiera que recibiera atención médica en una clínica psiquiátrica para que mejore su situación y no empeore desde que dejó su tratamiento.

Guzmán señaló durante una entrevista para “Ventaneando” que hasta el momento su nieta no ha ratificado la denuncia que interpuso en su contra. El propio cantante agregó que esto se debe a que no tienen pruebas en su contra.

Ante esta acción legal que realizó Frida Sofía en su contra, el ex esposo de Silvia Pinal decidió tomar una difícil decisión y contrademandar a la primogénita de Alejandra Guzmán. Sin embargo, lo más sorprendente es que no espera que termine en la cárcel, sino que sea internada en una clínica psiquiátrica, pues a su consideración, cuenta con problemas mentales.

“Yo no quiero meterla a la cárcel, quiero meterla a una clínica, pero ella dice que está sana. Me llamó un día a las nueve de la mañana y me dijo: ‘Voy a acabar con Alejandra y la familia’. No es posible comprobar que yo la toqué porque no lo hice, no hay fotografías o antecedentes. Ella nunca vivió en mi casa, solo venía en Navidad”, detalló Guzmán.

Por otra parte, detalló que “La Reina de Corazones” es una persona muy fuerte y que le dio el visto bueno de emprender todas estas acciones en contra de Frida Sofía.

LA AMENAZA DE FRIDA SOFÍA

Enrique Guzmán confesó que hace poco entabló una llamada telefónica con su nieta Frida Sofía, quien le habría dicho que acabaría “con Alejandra Guzmán y con la familia”.

Durante una entrevista para el programa de televisión Ventaneando, el cantante señaló como “asqueroso” el relato que hizo su nieta Frida Sofía en la denuncia que entabló en contra de él y Alejandra Guzmán por los delitos de violencia familiar, abuso sexual y corrupción de menores.

“Son declaraciones que Frida no ha ratificado, son cochinas y horribles. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, ¿duele? Sí, porque no es cierto, son mentiras. Lo que pude leer dentro de su demanda es asqueroso, esa es la palabra, hablar así de su abuelo y mamá”.