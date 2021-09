David Bisbal antes de la gira en Estados Unidos: “Me da alegría ver como la gente es valiente y viene a disfrutar los conciertos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de un exitosa gira por varias ciudades de España, este 30 de septiembre, David Bisbal regresa a Estados Unidos, para realizar ese tour que tanto soñó tener durante el año y medio de encierro en su casa por la pandemia.

Días antes de que arribe a Miami, ciudad en donde comenzará su gira, y desde su casa en Madrid, le realizamos una entrevista íntima al cantautor, quien nos habla de lo que viene, de cómo se siente, de lo que espera, su familia, y le envía un mensaje a su público: “Me da alegría ver como la gente es valiente y viene a disfrutar los conciertos“.

David Bisbal. Foto: Agencia Reforma

Hace un año y medio no imaginábamos hacer este anuncio: “Gira en Estados Unidos desde el 30 de septiembre”…

David Bisbal: Me siento muy bien, muy contento, después de la gira de España, el otro país que nos ha permitido, que nos ha dado luz verde para poder hacer conciertos ha sido Estados Unidos, y también con él, la isla de Puerto Rico. Estamos deseando que llegue ese 30 de septiembre para comenzar en Miami, y ya continuar con Orlando, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego, New York… Todos los lugares maravillosos que tenemos en Estados Unidos… Estoy feliz, muy contento, y ojalá eso sea algo bueno para que también en el 2022 podamos visitar el resto de toda Latinoamérica.

-¿Cómo fue volver al escenario?, ¿era como te imaginabas o fue distinto?

David Bisbal: Fue distinto completamente el volver de nuevo a reencontrarme con mi gente… En España, no era muy común que la gente se sentara en el foro, en Latinoamérica sí, y en Estados Unidos también, pero en España toda la gente se pone de pie a ver el concierto. En esta ocasión todos estaban sentados, porque evidentemente las restricciones dicen que hay que rebajar el número de personas que están en un foro. Van con su cubre boca, y no se pueden levantar para bailar, es un poco chocante, pero aún así. Yo siempre trato de explicar a la gente que no pasa nada, que éstas son las nuevas normativas, y que los siento bailar con el alma, que los escucho cantar a pesar del cubre boca, que veo el gesto de los ojos que están riendo y que están cantando, y que están disfrutando contigo. Por ese motivo, trato de dar más del 100% en el escenario.

– ¿Qué percibiste, qué sentiste en la gente en este regreso?

David Bisbal: Unas ganas inmensas de querer volver a sentir la música, con poder vivir un concierto en vivo y en directo, con volver a cantar en directo, a responderte tras cada frase de tus canciones. La gente está involucrada al 100% , por lo tanto esas ganas que nosotros teníamos de estar con la gente, yo también la veo así. Además que los padres llevan a sus hijos a los conciertos, veo abuelitas. En Marbella me encantó, porque vi como 8 ó 10 abuelillas en sus sillas de ruedas, ahí en los palcos, y me dio mucha alegría verlas, porque sé lo que ellas piensan de mí, todo lo que han vivido con sus nietos, con sus familiares, y me da mucha alegría ver como la gente es valiente y viene también a disfrutar de los conciertos, con todas las medidas de seguridad.

David Bisbal. Foto: Universal Music

-¿Qué cambió en ti el volver al escenario después de la existencia de la pandemia?

David Bisbal: No ha cambiado muchas cosas, lo que sí siento es que corroboro de que lo más importante para mí, por encima de la música, es mi familia. Cuando a todo el mundo se nos recomendó parar y meternos en nuestra casa, al final con quien estabas era con tu familia. Es decir, lo que te quedaba era tu familia, y el apoyo máximo, más directo de esos días, que no podías salir de la casa, pues era el amor de tu familia, por lo tanto dije: “Puede estar la música en un momento fantástico, pero sinceramente lo más importante de todo el mundo, y para todo el mundo, es el amor familiar”, así que se ha quedado como grabado en el corazón ese sentimiento que ha cobrado mucha más fuerza.

-Prince Royce dice que ahora le cuesta salir, se quiere quedar en su casa, ¿a ti te pasó o no?

David Bisbal: A mí siempre me ha costado salir, la verdad, que te prometo, que una de las cosas más dura de esta profesión, es precisamente que tengas que abandonar el hogar, que tengas que alejarte de tus hijos, de tus familiares, para irte a otros países a trabajar, eso es muy duro. También es duro tener que trabajar todos los días en la misma oficina, al final la monotonía es dura, y todos sentimos que en nuestros trabajos hay algo duro, pero desprenderte del cariño y de la unión de tu familia es muy complicado.

En España mi familia y yo nos organizamos muy bien, y podemos disfrutar, aunque yo esté trabajando. Pero, por ejemplo, la gira de Estados Unidos, no voy a tener más remedio que abandonar el hogar un mes completo, 5 semanas. Va a ser duro, encima de todo será periodo escolar, donde tus hijos no van a poder viajar a verte, y donde hay que hacer muchísimas cosas, y hay trabajo. Ese momento quizás es el más duro de mi carrera, pero precisamente no hay un camino fácil, porque si todos los caminos fuesen fáciles no crecerías jamás, y no valorarías el esfuerzo, no solamente tuyo, sino el de todas las personas hacen en su trabajo.

-¿Qué vamos a encontrar en esta reapertura, y regreso de tus conciertos aquí en Estados Unidos?

David Bisbal: Me siento mejor que nunca, a nivel para cantar, a nivel para disfrutar, me siento ahora mismo al 100%. También es verdad que venimos fogueados de los conciertos de España, y vamos a llegar a Estados Unidos con un concierto bien cerrado. El repertorio es perfecto porque claro, después de casi 20 años que voy a cumplir ya en el 2022, casi todos los temas han sido single, han sonado en la radio… Dentro de Estados Unidos, también he colaborado con un montón de artistas como con Carrie Underwood, con Rihana, con Miley Cirus…

He cantado con Alejandro Fernández, Juan Gabriel, he cantado recientemente con Edith Márquez, que es una de las mejores canciones… Todas las colaboraciones que he tenido últimamente con Danna Paola, con Aitana, Sebastián Yatra, con Greeicy Rendón, o sea un montón de canciones. La última con Luis Fonsi, por ejemplo, que también ha sido fantástica, con una rumba, por lo tanto llego ahora mismo a Estados Unidos, con un repertorio que lo estoy disfrutando mucho.

-¿Cuál es tu recomendación para las personas que van a ir a tu concierto?

David Bisbal: Nosotros vamos a cumplir con todas las medidas de seguridad, sino no estaríamos haciendo una gira de tales características, no vamos a emplear todo nuestro tiempo y toda nuestra intención de ir de España a Estados Unidos, país que siempre nos ha acogido a las mil maravillas… Hemos presentado todo nuestros visados de trabajo, todas nuestras vacunaciones, y todos nuestros pasaportes biológicos para que las condiciones se puedan celebrar con todas las medidas seguridad. Yo lo que quiero es que la gente que venga, que venga confiada, que evidentemente la gira se va a realizar, y se va a realizar con todas las medidas de seguridad.

Yo personalmente me he vacunado, tengo mi doble pauta de vacunación, he corrido con la suerte de que no me he contagiado en ningún momento. Pero hay que seguir estando alerta, pues para poder seguir en las mismas condiciones. Una vacunación tampoco te va a permitir no contagiarte… Estoy deseando llegar a Estados Unidos, porque sé que la gente va a venir con mucha confianza, sé que la gente tiene ganas de volver de nuevo con la gira, y sé que en esta gira van a empezar abrir la posibilidad de que todos los músicos al final puedan celebrar todos sus conciertos.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A DAVID BISBAL EN VIDEO:

Mira cuándo y por donde irá la gira de Bisbal:

Sept 30: Miami, Florida.

Oct 02: Orlando, Florida.

Oct 03: Atlanta, Georigia.

Oct 08: Puerto Rico.

Oct 09: Nueva York, Nueva York.

Oct 12: Washington DC, Washington.

Oct 14: Chicago, Illinois.

Oct 16: El Paso, Texas.

Oct 17: Dallas, Texas.

Oct 21: Houston, Texas.

Oct 22: San Antonio, Texas.

Oct 23: MacAllen, Texas.

Oct 26: Las Vegas, Nevada.

Oct 28: Los Angeles, California.

Oct 29: San Diego, California.

Oct 30: San Jose, California.