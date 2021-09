Lamentable: Aficionados de Tigres agredieron a un periodista durante el Clásico Regio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rayados de Monterrey consiguieron imponerse en el Clásico Regio, derrotando 2-0 a Tigres, sin embargo, el espectáculo fue empañado, una vez más por la violencia, ya que algunos fanáticos del equipo felino agredieron a un reportero.

La víctima fue Alejandro Aguirre, reportero de TV Azteca, quien denunció públicamente que unos pocos seguidores de Tigres lo golpearon, ocasionándole una herida abierta en la ceja y le robaron un teléfono que tenía. Sin embargo, comentó que los agresores fueron captados en video.

Agreden a nuestro compañero @RegioAguirre de @AztecaDeportes en el Clásico Regio.



Ojalá que @LigaBBVAMX tome cartas en el asunto de inmediato, sin rodeos y enfrentando la VERDADERA VIOLENCIA EN EL FUTBOL.#NoaLaViolencia pic.twitter.com/NRWkv1WDPL — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) September 20, 2021

“Lamentablemente las autoridades no pudieron hacer nada y alguno de ellos me golpeó con algún objeto, no sé si con alguna piedra, con la mano, no sé, no me di cuenta, me abrió por aquí en la parte de la ceja. Fuera de eso estoy perfectamente bien”, comentó Aguirre.

Afortunadamente, siempre estuvo rodeado de compañeros de distintos medios de comunicación que pudieron socorrerlo para que la lamentable situación no pasara a mayores y les manifestó su agradecimiento.

“A los agresores los tenemos en video, así que, muchachos, no era así, no era por ahí. Mi agradecimiento a los compañeros de otros medios de comunicación que han estado aquí al pendiente”, aseveró.