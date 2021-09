Medallista de Tokio 2020 denunció que el gobierno de Baja California le dio un cheque sin fondos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La medallista de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Aremi fuentes, denunció que cheque que le otorgó el gobierno de Baja California, válido por $2,500 dólares, no tenía fondos.

A través de una conferencia de prensa, la ganadora de bronce para México en la disciplina de halterofilia dejó ver que todo se trató de un posible engaño.

¡No es posible!



La medallista olímpica Aremi Fuentes, bronce en Tokio 2020, recibió un cheque, 50 mil pesos como premio por parte del Gobierno de Baja California, pero ha denunciado que éste no tiene fondos.



Así mismo, el banco lo declaró inexistente.

“A la fecha de la entrega del cheque, no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe; se me hace una falta de agradecimiento que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe”, denunció.

La pesista dijo que solo le han depositado $1,190 dólares correspondientes a los ocho meses que le adeudaban de una beca deportiva que recibe por representar a Baja California.

“Nos dieron una cifra extra, de 24 mil pesos, pero esa era la cantidad de nuestra beca, acumulado de becas atrasadas”, destacó.

