Round para Canelo: así lo decidieron los memes tras el golpe de Saúl Álvarez a Caleb Plant en su primer careo

Este martes, Saúl Álvarez y Caleb Plant tuvieron su primer careo con miras al combate que tendrán el próximo 6 de noviembre. El resultado fue caótico: el mexicano y el estadounidense se fueron a las manos. Y los memes aparecieron una vez más, en esta oportunidad para elevar la figura del Canelo, quien logró hacerle daño a Plant.

#Canelo y Plant se van a los golpes en su conferencia de prensa #CaneloPlant #BeverlyHills 😲 pic.twitter.com/FkHFXRUe7a — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) September 21, 2021

Canelo pudo generar un corte en el pómulo derecho de Plant. A su vez, esquivó el manotazo que el estadounidense le intentó dar.

En este punto de su carrera, el tapatío es sumamente apoyado por su país. Un fanático esperaba justo que Canelo tomará acciones con sus puños y no con sus palabras. Yo viendo al Canelo… pic.twitter.com/MudKCpMux7— La Abuela García®™ (@rthur_013) September 21, 2021

Esquivar el golpe que le lanzó Plant no es nada sencillo. Sus reflejos están perfectos, al parecer. Matrix se quedó corto. Y las publicidades que aparecen en los videos, y que optamos por omitir, también. Un meme del Canelo. pic.twitter.com/p2TCYC5HVl— ●W (@dobleuAL) September 21, 2021

El nivel de furia del Canelo: al máximo. #Canelo just increased his rage level to the MAX as @SweetHandsPlant called him a cheat, then attempted a sly punch which King Nell slipped as slick as a oil slick & RAMMED ONE into Plants facecutting him under the eye!! #caneloplant pic.twitter.com/nhb5VH2SMC— FightFan_Memes (@fightfan_memes) September 21, 2021

Plant seguramente se cuestionó más adelante si actuó bien al provocar al mexicano. Su pómulo derecho debe estar en contra. A propósito de la pelea del Canelo…



Hice un Meme 😎 pic.twitter.com/mVMN8Kdte8— La Abuela García®™ (@rthur_013) September 22, 2021

Caleb Plant tuvo la brillante idea de provocar a Saúl Álvarez, y definitivamente perdió el primer round. Su imagen fue la burla de los seguidores mexicanos. Y con razón. Invitación para el @Canelo pic.twitter.com/jU50dLOQ8q— Eres tonta? (@Tegustasertonta) September 22, 2021