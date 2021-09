Insólito: vicepresidente de Surinam, con 60 años y acusado por narcotráfico, fue titular en la Concacaf League ante Olimpia de Honduras

Ronnie Brunswijk, de 60 años, vicepresidente de Surinam y presidente del Inter Moengotapoe, fue titular y llevó la cinta de capitán en la derrota de su equipo ante el Olimpia de Honduras, por marcador de 0-6, en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf League.

Brunswijk disputó 54′ minutos sin mayores complicaciones. Además, compartió el terreno de juego con su hijo, Damian, quien salió del terreno de juego al minuto 28′. Lució el dorsal #61.

Él es Ronnie Brunswijk, tiene 60 años, 50 hijos y es Vicepresidente de Surinam. Actualmente es capitán del Inter MT y juega la Liga Concacaf 😮 pic.twitter.com/1JSEus2DBZ— TUDN USA (@TUDNUSA) September 21, 2021

Su aparición en el encuentro se robó la atención del mundo entero, puesto que estableció un nuevo récord con la participación en la competencia. Se convirtió en el jugador más veterano en disputar un partido internacional oficial de clubes, según los registros del experto en el tema, “Míster Chip”. Ronnie Brunswijk estableció la marca con 60 años y 198 días. Ronnie Brunswijk (vicepresidente de Surinam y presidente del Inter Moengotapoe) se convierte hoy en el jugador más veterano (tiene 60 años y 198 días) en disputar un partido internacional oficial de clubes. Ha estado 28 minutos sobre el campo. Su equipo pierde 0-3 al descanso. pic.twitter.com/6FoDgIZ800— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 21, 2021

Para dimensionar este hecho, Míster Chip comparó la edad del vicepresidente de Surinam y de la Concacaf… ¡y el veterano jugador es más viejo que la mencionada confederación! Fecha de fundación de la CONCACAF: 18 de septiembre de 1961.



Fecha de nacimiento de Ronnie Brunswijk: 7 de marzo de 1961.



En otras palabras: esta jugando (aún sigue en el terreno de juego) un torneo oficial de CONCACAF un señor que es más viejo que la propia CONCACAF. https://t.co/wt28BHkfTv— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 21, 2021

Por si fuera poco, su nombre aparece en la Interpol, pues fue acusado por narcotráfico en los Países Bajos. Fue su primera aparición en un partido oficial en 10 años, informó Timothy Burke. El particular personaje tendría más de 50 hijos. Suriname vice president Ronnie Brunswijk has taken himself out of the CONCACAF League match against Olimpia. It was his first appearance in a sanctioned match in 10 years; you may remember him from beating up someone in the national legislature or his outstanding Interpol warrant pic.twitter.com/QXeQxDaITe— Timothy Burke (@bubbaprog) September 21, 2021