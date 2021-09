Odalys Ramírez se queja de su sueldo como conductora

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al parecer el glamour y la fama no es todo lo que les interesa a ciertas figuras, como es el caso de la conductora Odalys Ramírez, quien en redes sociales reveló que a pesar de que las marcas la consienten mucho, así como en cada proyecto al que pertenece, al parecer no está tan contenta con lo que percibe en términos económicos.

“Varía, a veces nos pagan por nómina y cuando son proyectos de cierta duración te la pagan solo por proyecto”, comenzó a decir mientras realizaba ejercicio en un gimnasio y hacía una transmisión en su cuenta de Instagram.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Duelo de decoración! Grettell Valdez y Odalys Ramírez presumen sus casas por Navidad

Precisó que las personas de la farándula no contaban con salarios exorbitantes. “Lo que sí te puedo decir es que no ganamos la millonada que la gente cree”.

La también actriz explicó que ella no estaría dispuesta a realizarse un tatuaje porque no le interesa, además contestó algunos cuestionamientos respecto a sus recientes embarazos y cómo ha sido el proceso de criar a sus hijos y cómo es que se organiza con tantas cosas:

“Me despierto a las 6 de la mañana, me peino, arreglo a Gia para la escuela, la acompaño a desayunar, luego me cambio, me voy al noticiero, regreso a mi casa a desayunar, me voy a Cuéntamelo Ya. Termino, como a mi casa, me llevo a los niños a sus clases vespertinas, mientras yo hago ejercicio en el gimnasio. Después llego a mi casa, hacemos la rutina de baño, de cena, de sueño y cuando los nenes se duermen, Pato y yo vemos alguna serie juntos”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Orgullosa y feliz, Odalys Ramírez presume su figura en bikini sin retoques

Odalys está casada con Pato Borghetti, con quien lleva una década juntos y siempre suelen demostrarse su cariño y amor en redes sociales como si continuaran en sus primeros meses de noviazgo.

“A veces nos preguntan cómo hacemos para mantener una buena relación después de diez años y una de las claves es que, aunque tengamos tres hijos salir de novios de vez en cuando, una cenita romántica, hay que hacerlo”.

UNA BUENA MADRASTRA

La esposa de Patricio Borghetti, presentador de “Venga la Alegría”, ha demostrado que en su familia y en su hogar no hay diferencias.

Y es que cabe recordar que el también actor tiene un hijo, Santino, con la actriz mexicana, Grettell Valdéz, quien ha externado en más de una ocasión que ha compartido hasta navidades con la conductora de Televisa, pero a pesar de todo no ha sido incómodo, pues ella se comporta muy afable con ella y su pequeño hijo.