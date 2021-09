Rubén Carbajal, en Broadway y con la mira en Hollywood

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rubén Carbajal se sentía como pez en el agua como actor. Desde pequeño consiguió trabajo en comerciales y partes en series de televisión; pero cuando comenzó el bachillerato su mamá le dijo que ya no podría seguir audicionando, que la escuela tenía prioridad.

Rubén hizo caso y dejó de lado la actuación, pero no por mucho tiempo. Mientras estuvo en la preparatoria participó en obras de teatro, con lo que reafirmó que lo suyo era este arte. Así que cuando tuvo que decidir qué estudiar en la universidad, optó –por sugerencia de sus maestros– inscribirse en la carrera de actuación y drama. Se graduó de Cal State Fullerton con una especialidad en teatro musical.

“Esa base de actuación sobre el escenario [de teatro] es lo que me ha dado éxito en esta carrera”, dijo Rubén, quien nació y se crió en Los Ángeles y ahora interpreta los papeles de John Laurens y Phillip Hamilton en el exitoso musical Hamilton, que actualmente se presenta en el teatro Pantages de Hollywood. “Muchos actores que están en Hollywood no tienen eso, y yo, como me gustan las películas tengo las dos opciones [de poder actuar en musicales y en filmes]”.

De hecho, no es común para una persona criada en Los Ángeles tener interés en Broadway, como es el caso de Rubén; el objetivo más común es Hollywood. Pero en el caso de Rubén fueron varias circunstancias las que lo condujeron hacia el teatro musical.

“Mi mamá me metió al coro de la Iglesia y en clases de ballet folclórico desde los 3 años”, dijo. “He bailado y cantado toda mi vida”.

Así que cuando hicieron audiciones en Los Ángeles para Hamilton, Rubén estuvo ahí. Luego viajó a Nueva York a otra ronda de audiciones hasta que se quedó con el papel en esta compañía que ha viajado por varias ciudades del país y a Puerto Rico, donde Lin-Manuel Miranda, autor de la obra –y cuyos padres son originarios de esa isla–, ofreció funciones para recaudar fondos para los damnificados por el huracán María.

Cuando termine su contrato con Hamilton, Rubén quiere seguir buscando papeles en Hollywood, donde ya ha trabajado en varios proyectos de televisión, entre ellos Kingpin y Zoey. Su mamá, originaria de Tecolotlán, un pueblo de Jalisco, México, ya no es problema.

“Ella pensó que la actuación no era una carrera segura”, dijo el artista de 28 años. “Pero una vez hablamos y le dije, ‘mamá, sabes que te respeto mucho, y si tú me respetas a mí, yo te prometo que le voy a echar ganas y no te voy a fallar'”.

Hasta la fecha, dijo, ha cumplido con su palabra.

En detalle

Qué: Hamilton

Dónde: teatro Pantages, 6233 Hollywood Blvd., Los Angeles

Cuándo: de martes a domingo con horarios distintos; hasta el 2 de enero

Cómo: boletos $49 a $297; informes broadwayinhollywood.com