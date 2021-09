El Condado de Alameda tiene recursos para apoyar a afectados por la pandemia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Según trabajadores sociales del Condado de Alameda, otorgar ayuda a los que sufren debido a la pandemia de covid-19 no es problema, los dineros están disponibles. Lo que tienen que hacer las comunidades es acercarse y completar los formularios para recibir la muy necesaria ayuda.

Prácticamente hay ayuda para todos los que han sufrido los efectos de la pandemia. Hay ayuda para el alquiler para actuales inquilinos, exinquilinos y futuros arrendatarios. Hay dinero disponible para pagos de servicios públicos (agua, luz, gas, etc.). Hay apoyo para completar las solicitudes en varios idiomas. Hay un número telefónico fácil, de tres dígitos, 211, para aquellas personas que necesiten vivienda, refugio, alimentos y otros servicios. Este número, con alguien de carne y hueso al otro lado de la línea, entregará referencias en forma inmediata y guiará a las personas a los lugares correctos.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Condado de Alameda (DVDC) es una de las entidades que organiza y distribuye la ayuda a través de 24 organizaciones comunitarias y realiza talleres de preparación donde se enseña sobre los programas de ayuda social. Muy pronto, el DVDC solicitará a la Junta de Supervisores del Condado agregar 20 más organizaciones a sus programas. Con esto, serán 44 los grupos, en su mayoría sin fines de lucro, que estarán trabajando con el Condado para llegar a todos sus barrios y comunidades.

El DVDC también se encuentra informando de que el Moratorio de Desalojo del Condado de Alameda no vencerá a final del mes y permanecerá vigente hasta 60 días después de que el Departamento de Salud del Condado concluya que la emergencia de covid-19 ha terminado y esto no será el 30 de septiembre. Por otro lado, la situación migratoria de los solicitantes de ayuda no tiene que ser motivo de preocupación porque el gobierno federal se ha dado cuenta de que es difícil entregar el dinero, la ayuda, debido a los documentos que se piden. Por tal razón el gobierno se encuentra facilitando las solicitudes y las personas tienen que, de todas maneras, presentar la solicitud sin temor a represalias.

Jennifer Pearce, directora adjunta del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Condado de Alameda. (Cortesía)

‘Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado’

Jennifer Pearce, directora adjunta del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Condado de Alameda (DVDC), dijo que están involucrando a todas las organizaciones “que se acercan y nos dicen que pueden ayudar; a todos los que vinieron a la puerta y dijeron que pueden ayudar, los estamos poniendo a trabajar. El condado tiene dinero, Oakland tiene dinero, Fremont tiene dinero. Así que realmente hemos estado ayudando a las personas a cómo postular”, dijo.

Si es que ha habido un atraso en la ayuda es porque la Junta de Supervisores se tomó unas vacaciones a principio de agosto y sus miembros no volverán a trabajar (para distribuir más dinero federal disponible) hasta el 28 de septiembre. Al parecer esta sería la razón por la cual los supervisores no han respondido a los llamados de La Opinión de la Bahía.

“Es importante saber que nunca pediremos papeles, que documente su ciudadanía o algo por el estilo… Realmente estamos tratando de hacer correr la voz… En el Condado de Alameda todavía creemos en el viejo proverbio ‘Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado’. Realmente creemos que en asociación con la comunidad podemos hacer llegar el dinero a las personas que más lo necesitan y realmente ayudar a las personas a mantenerse en sus hogares durante esta crisis. Realmente hay que alentar a las personas para que continúen solicitando asistencia para el alquiler”.

Anayantzin Amezcua perdió el empleo y a dos familiares a causa de la pandemia y fue víctima de violencia doméstica. Ha recibido apoyo del Condado de Alameda. (Cortesía)

Con mucha empatía, el apoyo me dio fortaleza

Las noticias de las ayudas llegando a la gente ya son muchas. “Yo escuché del programa a través del programa de viviendas y mandé un texto al 211 y me mandaron un link, llené la aplicación y me mandaron un email diciendo que el (Centro Legal de La Raza) se iba a comunicar conmigo”, dijo Anayantzin Amezcua, una latina que perdió el empleo y a dos familiares a causa de la pandemia y fue víctima de violencia doméstica.

Según Amezcua, en cuanto tomaron su caso le dieron “esperanzas…, el apoyo me dio fortaleza, tuvieron mucha empatía conmigo y contestaron todas mis preguntas… Definitivamente me dieron un alivio económico temporal, me dieron la fortaleza para seguir adelante. Emocionalmente estuvimos muy afectados. Este programa me ha dado esperanzas”.

Según Eric Magaña, del Centro de Defensa Contra Desalojos, después de obtener los documentos de Amezcua y los del dueño de la casa, se canceló la deuda total por arriendo atrasado. Desde que su formulario fue aprobado, el caso solo demoró alrededor de seis semanas.

Estos servicios “nos ayudan a las personas que realmente hemos sido afectadas por el covid-19 a tener fortaleza para seguir adelante con nuestras vidas, a sacar a nuestros hijos adelante, a no darnos por vencido. Gracias al apoyo que el condado está dando a las familias podemos seguir adelante y superar esta crisis económica que ha afectado a todos”, concluyó Amezcua.