Técnico del Manchester United arremetió contra ‘Dibu’ Martínez por provocar a Cristiano

El partido entre el Manchester United y el Astom Villa no escapó de la polémica luego de que el árbitro pitara un penal para los ‘red devils’ en los minutos finales y en donde Emiliano ‘Dibu’ Martínez provocó a Cristiano Ronaldo.

Previo a la ejecución, que terminó realizando Bruno Fernandes, el guardameta argentino trató de generar caos en el equipo rival al provocar a Ronaldo para que fuera él en lugar de su compatriota el ejecutor del penal que finalmente acabaría desperdiciado.

ESTÁ COMPLETAMENTE LOCO 😍🇦🇷



Dibu Martínez desafió a Cristiano Ronaldo para que patee el penal, pero finalmente lo pateó Bruno Fernandes y lo tiró por arriba del travesaño 😳



Luego, el arquero argentino fue a festejar y le bailó a la hincha de Manchester United. Mi arquero. pic.twitter.com/RPZEh8HK6Q — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 25, 2021

Esta situación generó mucha molestia en el entrenador del Manchester, quien arremetió contra el portero luego de que el encuentro finalizó y aseguró que debió ser amonestado por todo el ‘show’ que armó.

"Dibu":

Porque Emiliano Martínez le pidió a Cristiano Ronaldo que patee el penal y bailó frente a la tribuna de Manchester United cuando Bruno Fernandes lo fallópic.twitter.com/1j0kKRdyFF— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 25, 2021

“La manera en la que se pararon en el punto de penal, alrededor de Bruno no me gustó para nada. Lo entiendo pero no debería ser así. No quiero hablar de eso, pero no estuvo bien lo que hicieron. Creo que deberían haberle sacado amarilla a alguien, pero al final consiguieron lo que querían”, dijo Solksjaer.

En cuanto a la decisión del ejecutor, el técnico noruego también aclaró que desde antes que comenzara el compromiso, ya se había acordado previamente que sería Bruno el encargado de patear los penales.

“La decisión de que patee él se tomó antes del partido y el encargado era él. Bruno es muy bueno para esas ocasiones pero, desafortunadamente, simplemente falló esta”, aseveró.