Melrose: un corredor lleno de atracos

Asaltos a mano armada y a plena luz del día a propietarios de negocios y comensales de cafés y restaurantes, maleantes consumiendo o vendiendo drogas en la calle y un aumento de 160% de homicidios en la División Wilshire del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) provocaron una avalancha de críticas a gobernantes y autoridades.



Por ello, hoy hay una gran presencia policiaca que ha blindado la avenida Melrose, en Hollywood, de este a oeste.



Como nunca se ha visto en alguna otra parte de la ciudad de Los Ángeles, decenas de patrullas y agentes a pie recorren la famosa avenida Melrose, donde hay una gran variedad de destinos de compras, entretenimiento, restaurantes, donde ahora se le suman indigentes y enfermos mentales en vía pública junto a transeúntes y turistas.



Al norte del bulevar Beverly y al sur del bulevar Santa Mónica, de extremo a extremo la Avenida Melrose es ahora una “zona caliente” para los atracos y amenazas a la integridad física por la ola criminal.



“Nunca se había escuchado que Melrose era una zona insegura”, dijo a La Opinión, Manuel “Manny” Gutiérrez, gerente general del famoso restaurante mexicano Antonio’s, que ha estado en Hollywood desde hace más de 40 años.



“Cada día tenemos que pelear también con las personas sin hogar que piden comida y se van sin pagar o contra los camiones de almuerzo que se estacionan en la calle, que no pagan impuestos como nosotros y dañan nuestros negocios”, añadió.



Tras la reciente oleada de robos a mano armada, el Departamento de Policía de Los Ángeles aumentó significativamente su presencia en el “Distrito Melrose”, con el objetivo de ahuyentar a los ladrones.



Apenas el 14 de septiembre, cerca de las 12:30 p.m., agentes del LAPD respondieron a un robo en una tienda de venta de artículos deportivos, localizada en el 7800 de la avenida Melrose.



El robo fue captado en video y en el mismo se observa cuando un empleado sale para atender un presunto cliente. El sospechoso, arrojó un par de bolsas de basura al trabajador, le apuntó con una pistola y le exigió que las llenara con ropa, zapatos tenis y dinero.



En cuestión de pocos minutos el empleado cumplió con las demandas del asaltante que huyó tranquilo a pie.



Una semana antes, otra cámara de video capturó imágenes de un robo a mano armada contra comensales que almorzaban tranquilamente en un café de la avenida Melrose, en Fairfax Village.



Uno de los dos sujetos encapuchados apuntó con su arma a un hombre, a quien le obligó a levantar las manos, mientras su cómplice robaba las bolsas de dos mujeres, sus carteras y otras pertenencias. Todo sucedió en apenas 20 segundos.



Siete robos y un arresto

Cuatro días después, detectives de la División de Robos y Homicidios (RHD) del LAPD, Sección Especial de Robos, anunciaron el arresto de Quiones Wilson, uno de tres sospechosos afroamericanos.



Wilson presuntamente participó en al menos siete atracos: tres 1 de septiembre, primero en un intento de robo entre la calle 11 y Santee, y luego dos robos: en el 504 al oeste del bulevar Olympic, a las 2:50 p.m., y entre en la calle Gardner y la avenida Melrose, a las 4:32 p.m.



El sospechoso es acusado de haber participado en otros cuatro robos en un lapso de tres horas, el 7 de septiembre, en el 7726 de la avenida Melrose, a las 2:40 p.m.; a las 4:40 en el 1716 de la Avenida Whitley, en la zona de Hollywood/Highland; quince minutos después en el 7376 de la Avenida Melrose, y a las 5:40 p.m., en el 939 de la calle Hill, en plena zona céntrica de Los Ángeles.



Más del doble de asesinatos este año

“Esta zona ya es muy insegura; hay mucha violencia”, dijo Fernando Sánchez, un hombre mexicano de Chiapas, quien es cocinero en la hamburguesería Nomoo, del 7507 de la avenida Melrose. “Aquí está pasando de todo: robos, peleas, asaltos… Yo no me siento seguro cuando vengo a trabajar”.



Y no es para menos.



En la sección de crímenes violentos de la vecina División Wilshire del LAPD, al comando de la Capitana III Sonia Monico, -que cubre el “Distrito Melrose”- de cinco homicidios registrados en 2020, al presente se ha registrado más del doble de asesinatos:13; lo que significa un 160% de incremento.



Los robos totales del año pasado fueron 229 y al 18 de septiembre ahora ya van 271 (un aumento de 18.3%).

Aquí, la variante positiva en asaltos agravados refleja que en 2020 sucedieron 525 casos y se ha experimentado una baja del 11%, con 467 incidentes.



“Creo que la forma en que está respondiendo el LAPD a la serie de asaltos es obsoleta”, comentó a La Opinión, Peter Nichols, miembro de la Junta Directiva de Melrose Action, un grupo comunitario que ha presionado a las autoridades para que brinden respuestas efectivas a los problemas, más allá de “blindar” la avenida Melrose con decenas de policías y patrullas.



“En los tiempos actuales los criminales están usando la tecnología digital para comunicarse entre ellos”, dijo Nichols.



“La naturaleza de los delitos también ha cambiado y a los delincuentes no les importa delinquir de día de noche, que haya muchos testigos o que te apunten con una pistola; antes robaban a las personas en la oscuridad de la noche y les quitaban su dinero en efectivo; pero ahora buscan arrebatarles sus tarjetas de crédito o relojes que pueden valer hasta $100,000”.



A pesar de todo, Nichols manifestó que se siente cautelosamente optimista que la situación mejorará.



“No hay un patrón que correlaciones los homicidios; la gran mayoría fueron por disparos de armas y violencia doméstica; nuestros detectives han tenido mucho éxito en aprehender a quienes han cometido estos crímenes”, explicó la Comandante Monico a La Opinión.



Agregó que, con la participación de la comunidad podrán desalentar la oleada criminal.



“Mi mensaje para todos es que no queremos que nadie se sienta que no está seguro”, dijo. “Nuestra meta es reducir los delitos y para ello necesitamos trabajar en colaboración con todos”.



Nick Dash, dueño Vivan Aesthetics, un spa médico de primer nivel ubicado en Beverly Hills, que se especializa en estética facial y servicios de esteticista, informó que, debido a la crisis de seguridad, él siempre carga consigo una pistola.



“Antes, Melrose era distinto; hoy ha cambiado mucho”, dijo.

Cero tolerancia a los delitos

En una carta enviada a la comunidad de Melrose/Fairfax, el concejal de Los Ángeles por el Distrito 5, Paul Koretz dio a conocer a los residentes del Distrito Melrose y propietarios de negocios su compromiso de “duplicar las horas extras de [agentes] LAPD en Melrose”.



Koretz señaló en la misiva que presentó otra moción para financiar más horas extra de LAPD en el corredor Melrose, creando un arca de dinero que se utilizaría para aumentar de inmediato la supresión del crimen”.



El funcionario municipal aseguró que en Melrose habrá una “total aplicación de la ley y cero tolerancia” a cualquier comportamiento delictivo.



Mientras no funcione la estrategia, las amigas españolas Blanca González, Beatriz Albaladejo y Andrea Sosa, que trabajan en una empresa del área de Melrose solamente saldrán a caminar de día.



“A las 9:00 p.m. ya no salimos para nada”, dijo la madrileña Beatriz, de 27 años. Tampoco ellas se sienten seguras.

En al área también hay personas sin hogar y aquellos que padecen de alguna enfermedad mental.

Los números más recientes y las estrategias utilizadas:

Patrullaje a pie en Melrose, desde el bulevar La Ciénega hasta la avenida La Brea.



Grupo de reservas de trabajo a pie.



Despliegue del principal oficial superior.



Unidad montada de la Policía de Los Ángeles



Alcance comunitario de superiores, agentes principales y los capitanes de la División de Wilshire.



Educación para la prevención del delito.



Un escuadrón de policía encargado de hacer cumplir las leyes relacionadas con el juego, la pornografía, la prostitución y el uso ilegal de licor.



Esfuerzos de investigación y seguimiento de cada robo. Incluye la revisión de imágenes de videovigilancia de las empresas, etc.

Las estrategias y los resultados

Desde el período del 14 de julio al 13 de agosto, comparado con el periodo del 14 de agosto al 14 de septiembre se han observado las siguientes estadísticas de delitos:



Reducción del 10% en robos (10 vs. 9)



Reducción del 56% en agresiones agravadas (9 vs. 4)



Reducción del 38% en el total de delitos violentos. (21 vs. 13)

Fuente: Jefe adjunto Blake Chow.

Comandante de la Oficina de Servicios de Tránsito del LAPD.

¿Cómo y dónde reportar actividad sospechosa?

Cualquier persona que tenga información sobre algún crimen debe llamar al detective Flores de la Oficina de Robo en la División Wilshire del LAPD al 1(213) 922-8217.



También puedes comunicarte al 1(877)527-3247).



Si la persona que va a dar información quiere permanecer en el anonimat, entonces lo mejor es llamar a Crime Stoppers al 1(800) 222-8477). Los informantes también pueden comunicarse con Crime Stoppers enviando un mensaje de texto al número 274637 (C-R-I-M-E-S). Todos los mensajes de denuncia deben comenzar con las letras “LAPD”.



Los informantes también pueden visitar la web LAPDONLINE.org hacer clic en “webtips” y seguir las indicaciones.