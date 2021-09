En video submarino, Clarissa Molina luce su cuerpo en traje de baño mientras bucea

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace algunos días Clarissa Molina cumplió 30 años, y las celebraciones se extendieron a tal grado que se dejó ver en un yate y hasta en el mar, publicando en su cuenta de Instagram un video submarino en el que aparece buceando, usando un traje de baño con el que lució al máximo su retaguardia.

La bella conductora del programa “El gordo y la flaca” también compartió un clip en el que se muestra muy feliz bailando, con un espectacular efecto de luz verde; el texto que escribió en otra publicación fue: “Ya tengo 30 años!!! 🥳 Hoy inicia la tercera década de mi vida y les confieso que estoy tan feliz y emocionada de seguir cumpliendo sueños y disfrutar de cada uno de los momentos que la vida me regala. Gracias Dios por siempre ser el guía principal en mi vida. Gracias a ustedes por todos sus hermosos mensajes y deseos, soy muy afortunada de tenerlos en mi vida! Los quiero!!!”

Hace ya varias semanas que Clarissa Molina dio a conocer públicamente su relación con el representante de artistas Vicente Saavedra, quien no podía dejar de publicar en Instagram un mensaje para su amada: “Es tan simple… Felices 30 a quien llegó y me cambió todo! Te amo reina 👑 Que sean muchos más🎂🤍🙏🏼”. View this post on Instagram A post shared by Vicente Saavedra (@saavedravicente)

