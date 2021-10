El cáncer es la causa número uno de muerte entre los latinos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La causa número uno de muerte entre los latinos es el cáncer, al grado que el 21% de las muertes por año son provocadas por esta enfermedad. Para los hombres, el principal motivo de pérdida de vida es el cáncer en los pulmones; y en las mujeres, el cáncer de seno.

En entrevista con La Opinión, la doctora Carmen E. Guerra de la Asociación Americana del Cáncer, precisó que el tipo de cáncer que más afecta a los hombres latinos es el cáncer de próstata, pero no muere por esto, ya que hay muy buenos tratamientos. Pero enfatizó que sí mueren por cáncer en los pulmones que es la causa principal de fallecimiento entre los varones latinos.

“El cáncer en los pulmones es causado por fumar. El 20% de los estadounidenses todavía fuman”, dijo.

Y lamentó que muchos no saben que hay evaluaciones que se pueden hacer cada año y que advierten de la presencia temprana de cáncer en los pulmones. Tampoco los médicos los recomiendan. “Al no hacerse estas exploraciones, cuando el cáncer en los pulmones se detecta, ya está muy avanzado y no se puede curar”.

Número 1 de muerte

La doctora Guerra dijo que el cáncer de seno, que es la causa principal de muerte entre las latinas, puede prevenirse con un mamograma. “Si se detecta a tiempo, el 95% de los casos son curables”.

Indicó que las mujeres deben empezar a hacerse mamografías a partir de los 40 y 44 años si así lo desean y dependiendo de su historia familiar. “A partir de los 45 años, ya no es una opción. Deben hacerse un mamograma; y a partir de los 54 años, cada dos años”.

El cáncer de seno en las mujeres que rondan los 30 años es muy raro, aunque se presenta. “Las mujeres a esa edad que tengan una historia familiar de cáncer o el gen del cáncer, pueden hacerse la mamografía”.

La especialista mencionó que los factores de riesgo del cáncer se están incrementando. “Cuando yo me gradué de la escuela de medicina en 1993, el peligro de cáncer de seno, era de 1 por cada 12 mujeres. Hoy es de 1 de cada 9”.

Consideró que el crecimiento del cáncer, puede estar relacionado con que vivimos más años, pero también con que más mujeres ya no tienen hijos a los 18 o 20 años, sino después de los 35 años, y eso aumenta el riesgo.

Pero hizo énfasis en que amamantar a los hijos es un factor que ayuda a prevenir el cáncer de seno. “Cuando las células producen leche no se convierten en cancerosas”.

Los riesgos

Un riesgo que también favorece el cáncer de seno es la obesidad porque libera hormonas que ayudan a que las células de cáncer crezcan. “Además una menopausia tardía contribuye al cáncer de seno porque entre más ciclos de menstruación tenga una mujer, aumenta el riesgo”.

Otro factor que genera el cáncer de seno es la falta de ejercicio, lo cual está ligado a la obesidad.

“El consumo de alcohol también es otra causa del cáncer de seno. Cada vez más mujeres están bebiendo vino, cerveza, licores fuertes. Y dos o más bebidas al día, incrementan el riesgo de cáncer de seno. Una mujer debe tomar cuando mucho una copa de vino”.

La doctora Guerra recomendó evitar el uso de terapias de reemplazo hormonal ya que son otro factor que contribuye al cáncer de seno.

Hizo ver que después del cáncer de seno, el segundo cáncer que más ataca a las mujeres es el cáncer en la tiroides, seguido por el cáncer del útero y en cuarto lugar, el cáncer de colón.

En los hombres latinos, el cáncer número uno es la próstata; seguido por el cáncer de colón; y luego el cáncer de los pulmones; en cuarto lugar, el cáncer de riñones; y en quinto sitio, el cáncer del hígado.

Cáncer y virus

Mencionó que hay otros tipos de cáncer que sufren los latinos, los cuales están asociados con virus. “El virus H. Pylori causa cáncer del estómago en todo Latinoamérica, pero no lo vemos aquí porque no bebemos agua de los ríos sino que tratamos el agua, y hay muchas regulaciones para la preparación de la comida y no lo pasamos en la mano”.

Otro virus es el de la hepatitis B que causa cáncer, y está entre los 5 tipos de cáncer que más afectan a los latinos: próstata, colón, pulmones, riñones e hígado.

“El último virus es el del Papiloma Humano, asociado al cáncer cervical”.

La doctora Guerra consideró que los latinos son expuestos a estos tres tipos de virus cuando son niños y jóvenes en sus países, y al venir a Estados Unidos, son diagnosticados.

Sobre el cáncer uterino, dijo que los exámenes pueden comenzar a practicarse desde los 25 años. “Pero una nueva recomendación de la Sociedad Americana del Cáncer, es que las mujeres sean exploradas entre los 35 y 65 años”.

Indicó que las mujeres mayores no necesitan hacerse el examen del Papanicolau porque es increíblemente raro que se presente este tipo de cáncer en las de mayor edad.

“Con casi todos los cánceres, el riesgo de adquirirlo es más grande a mayor edad, pero con el cáncer cervical es lo opuesto. Si tienes 65 años y no te ha dado cáncer de cuello uterino, es muy probable que nunca te dé”.

Para las mujeres que no tienen un seguro de salud, la doctora Guerra recomendó visitar el programa para la Detección Temprana del Cáncer Cervical y de Senos que provee mamografías y pruebas de Papanicolaou e infecciones por virus gratis. Visita el sitio: https://www.cdc.gov/cancer/nbccedp/screenings.htm

El mejor consejo que la doctora Guerra dio para prevenir todo tipo de cáncer, es visitar a su doctor primario una vez al año para que se hagan exámenes que puedan detectarlo temprano o prevenirlo.

“Deben seguir las recomendaciones que le den en caso de padecer de obesidad o ser fumadores para evitar que se desarrolle”.