Horóscopo: Qué le espera al signo de Escorpio en octubre del 2021

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en la zona seis de tu rueda zodiacal, situaciones de altísima tensión en tu trabajo te van a empujar a tomar una decisión. Una nueva etapa en este sentido comienza a gestarse y no te olvides lo que ya sabes: siempre los cambios son para crecer.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Plutón y Saturno jugando fuertemente en el área de la comunicación y de lo social, no vas a dejar nada en el tintero sin decir. En un grupo, una revelación importante va a poner al descubierto algunas actitudes que no terminabas de entender.

AMOR Y SEXO. En el amor, sorpresas de esas que caen muy bien. Si no estás en una relación, alguien va a lograr seducirte por completo. Ojo: ¡no te encandiles! Vas a estar tejiendo una trama afectiva muy anhelada por ti, pero no te apures, disfruta de las pausas y de cada vivencia que experimentes.

EL DESAFÍO. Un gasto que va a ser inevitable que hagas.

LA OPORTUNIDAD. Poner ese límite que venís postergando.

TU ALIADO. Sagitario pone paños fríos y todos contentos.

