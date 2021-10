Salvadoreña busca que las minorías ingresen al campo de la tecnología

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Divi Granadeno es una ingeniera en sistemas informáticos que a través de múltiples seminario y voluntariados, en los que participa, busca inspirar a las minorías en Estados Unidos a hacerse campo en la industria tecnológica y aprovechar las oportunidades que esta ofrece.



Esta salvadoreña, que este fin de semana participa como mentora en un evento de la NASA -llamado NASA International Space App Challenge- cuenta cómo su pasión por la tecnología espacial la ha llevado a tocar diferentes puertas para obtener oportunidades como ésta.



“Este es un ‘hackaton’ organizado por la NASA, yo empecé a investigar sobre el evento y me puse en contacto con el líder de Brescia, Italia. Al final, ella me invitó a colaborar. Voy a apoyar a los equipos de esa localidad durante las 48 que dura el evento [con capacitación y a aclarar sus dudas en programación]”, explica la ingeniera de 33 años residente de Granada Hills.



“La idea en esta ‘hackaton’ es utilizar los datos públicos que tiene la NASA y crear diferentes soluciones a los problemas que existen”.



El interés por el espacio es algo que ha caracterizado a Divi desde su niñez, pero ha sido en los últimos meses en los que ha encontrado el camino para aplicar su carrera en esta área.



“Últimamente me he dado cuenta de todas las oportunidades que ofrece la industria espacial y de los beneficios que tiene para humanidad, ya que analiza diversos problemas que se dan en la tierra… [Por ejemplo] la tecnología satelital y la información que nos provee sirve para poder contrarrestar y trabajar contra el cambio climático”, explica.



La joven está a punto de culminar maestría en ingeniería de software en la Universidad Internacional de La Rioja en México (UNIR)con el objetivo de dedicarse a la industria espacial y así poder ayudar e inspirar a otras mujeres y a otros latinos a abrirse camino en la industria tecnológica. También promueve que las minorías estudien programas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).



“Es algo muy importante, porque es una industria que necesita el apoyo de todos, el porcentaje de latinos o de cualquier minoría es muy bajo en esa industria y eso significa que nuestra gente no se está beneficiando de ese mercado laboral”.



Divi se enfoca en crear cambios pequeños, pero que impacten a su comunidad para que poco a poco tenga un impacto global y que puedan generar resultados importantes que cambien el rumbo del mundo.



“Me mueve la idea que puedo transformar el mundo con un paso pequeño, el mundo no se transforma con cosas enormes, sino que con pequeños ladrillos que cada uno de nosotros podemos ir poniendo”, sostiene.



“Saber que solo el 2 por ciento de los trabajos en computación son ocupados por mujeres latinas me hace pensar que es un número demasiado bajo en comparación con la cantidad de latinos que vivimos en este país, entonces, necesitamos crear conciencia”.

Inmigrante luchadora

Divi llegó a Estados Unidos en 2013, un año después de obtener su título como ingeniera en El Salvador. Gracias a una amiga consiguió validar sus estudios y luego obtener un trabajo como programadora de software, un área en la que ya tiene más de 10 años de experiencia.



“Al principio fue difícil trabajar aquí, porque en la mayoría de los empleos pedían el título, entonces, gracias a una amiga pude validarlo a través de una organización que se llama IERF (International Education Research Foundation), entonces así pude obtener mi ‘bachelor degree’ aquí”.



Desde entonces, Divi se ha dedicado a prepararse en ingeniería de software y ha obtener diferentes certificaciones además de ser miembro activo de varias organizaciones que promueven el desarrollo de las mujeres en la tecnología como WomenTech Network, AnitaB, entro otros.

La ingeniera durante una charla que dio el pasado junio en la conferencia de WomenTech Network.

“Cuando me vine tenía el miedo de que me gradué en El Salvador, y sentía que lo que sabía no era suficiente o comparable con lo que las personas graduadas aquí podían saber, pero encontré algunos reclutadores y encontré un empleo”.



La ingeniera, que también es miembro del Clúster Aeroespacial de El Salvador —una organización que busca promover la industria espacial en ese país— aspira a poder apoyar a sus compatriotas a interesarse y desarrollarse en esta industria.



La joven hace hincapié en que es importante no solo prepararse académicamente, ya que el desarrollo personal es fundamental para enfrentar la vida: “Es un momento difícil para nosotros como humanidad, ha habido mucho sufrimiento y hay mucha incertidumbre, me gusta mantenerme aprendiendo siempre, no solo sobre mi carrera, también sobre desarrollo personal o espiritual, es importante desarrollar tu alma para sobreponernos a los desafíos de la vida”.