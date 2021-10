Alejandra Espinoza rompe el silencio en el hospital: “Me siento bendecida de tener tanta gente orando por mí”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A menos de 24 horas que se supiera que estaba internada después de haber vivido un cuadro de parálisis parcial de la cara y pérdida de la visión en su ojo derecho, Alejandra Espinoza rompe el silencio desde el hospital: “Me siento bendecida de tener tanta gente orando por mí”.

Desde la cama del nosocomio donde se encuentra ingresada en Miami, acompañada de su esposo, Aníbal Marrero, y su mejor amiga Elizabeth López, Ale tomó unos minutos para subir un video a su cuenta de Facebook, y compartir la feliz noticia de que, después de cuatro días de pesadilla, esta noche o a más tardar el viernes en la mañana será dada de alta.

¿Qué fue lo que pasó? Ella misma confirma que su cara se fue de costado, presentó una parálisis y pérdida parcial de la visión. Que desde que entró al hospital pasó por diferentes diagnósticos: parálisis, derrame cerebral, hasta esclerosis múltiple, pero que gracias a Dios todo eso fue descartado.

“Agradecerles porque sé que me han mandado un montón de mensajes, se los agradezco mucho, me siento súper bendecida de tener a tanta gente orando por mí… Han sido días bien difíciles, de un montón de estrés, de muchísima incertidumbre… La única razón por la cual estoy haciendo este video es porque se acaba de ir mi neurólogo y me dio muy buenas noticias y me siento muchísimo más tranquila“, comenzó diciendo Alejandra en el video que grabó con el fin de dar la buena noticia.

Alejandra prometió que ya estando en su casa, hará un video detallando todo lo que vivió. Sin embargo, compartió parte de la prueba que le tocó vivir: “Estoy ingresada aquí en el hospital como a un paciente que le dio un derrame, primero me ingresaron como a un paciente que le dio una parálisis, después descartaron la parálisis… El neurólogo pensó que podía tener esclerosis múltiple, mi cabeza estaba como no tienen idea“, siguió relatando Alejandra.

“De repente se me fue la cara de lado, llegué con una parálisis facial aquí al hospital… Los doctores hasta el día de hoy no encuentran la razón por la cual me sucedió eso, pero gracias a Dios no es nada de lo que mencioné, no fue un derrame, no es, gracias a Dios, esclerosis múltiple que era lo que en verdad a mí me tenía muy preocupada los últimos días, porque de repente estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho… Estoy grabando este video porque estoy muchísimo mejor ahorita, los exámenes salieron perfectos”, explicó.

Alejandra no podía disimular su alegría, no solo porque está mejor, sino porque por fin va a ver a su hijo Matteo que es a quien más extraña y del que suele nunca separarse tanto tiempo.

Recordemos de que luego de que Alejandra compartiera una foto donde se veía que estaba en un hospital, fue ‘Despierta América’, más precisamente Francisca Lachapel, quien se comunicó con Aníbal Marrero, esposo de Alejandra y le dijo lo siguiente:

“Desde hace semanas está sintiéndose mal… Hace días perdió un poco de visibilidad de un ojo, y se le paralizó parte de la cara derecha, estaba con mareos, fuerte dolor de cabeza e inmediatamente la llevamos al hospital. Le dijeron los médico que tenía un mini derrame cerebral, le comenzaron a hacer mil scan y mil estudios, no salió absolutamente nada, todo está bien, contradiciendo el diagnóstico… Por lo que le siguen haciendo mil pruebas, por lo que no se encuentra qué es. Ella está bien, tiene un poco virada (torcida) la boca, perdió un poco de visibilidad, está descansando, y haciéndole tres pruebas más para descartar, todavía no sabemos bien que le pasa“.

Nosotros nos comunicamos con Elizabeth López, la mejor amiga de Alejandra, quien estaba con ella en ese momento nos confirmó que el derrame cerebral fue descartado por los doctores. Hoy, ya de la propia boca de Alejandra conocemos el final feliz.

MIRA AQUÍ LO QUE DIJO ALEJANDRA ESPINOZA:

