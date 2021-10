Demi Rose muestra un rasguño en su busto, provocado mientras nadaba

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sorprendiendo a sus fans, Demi Rose publicó en sus historias de Instagram imágenes que muestran un rasguño en su busto, provocado mientras nadaba. Afortunadamente no fue algo grave, pero ella escribió en las fotos los mensajes “torpe” y “me rasguñé nadando”.

La bella influencer inglesa ha quedado fascinada con las playas de México, visitando Yucatán y Quintana Roo; también ha modelado sexys atuendos, como un microbikini de animal print en una fotografía que está por alcanzar el medio millón de likes. View this post on Instagram A post shared by Demi Rose (@demirose)

Demi ya supera los 18 millones de seguidores en Instagram, y distribuye el contenido que publica entre esa red social y TikTok. Durante su viaje a México ha aprovechado para seguir promocionando su línea de ropa distribuida por la firma Pretty Little Thing, como un vestido blanco que usó al posar recostada en un sofá. View this post on Instagram A post shared by Demi Rose (@demirose)

También te puede interesar:

Demi Rose se quita toda la ropa y luce su retaguardia al contemplar el mar en México

En topless, Demi Rose muestra parte de su retaguardia luego de que su atuendo de sirena se desliza