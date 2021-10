Bravos de Atlanta jugará la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al vencer a Cerveceros de Milwaukee

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El primera base Freddie Freeman aportó cuadrangular contra el cerrador estelar de Milwaukee Josh Hader, con dos outs en la octava entrada, y los Bravos de Atlanta vencieron este martes por 5-4 a los Cerveceros en el Cuarto Partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional y avanzaron a la de Campeonato.

Los Bravos ganaron el mejor de cinco de la Serie Divisional tres juegos a uno, avanzando para enfrentar a los Gigantes de San Francisco, con 107 victorias, o los Dodgers de Los Ángeles, con 106 victorias, con un viaje a la Serie Mundial en juego.

.@FreddieFreeman5's 428-ft go-ahead HR is the furthest opposite-field homer tracked in his career (reg. and postseason).



(MLBStats x @GoogleCloud) pic.twitter.com/AB9WPntUFM — MLB Stats (@MLBStats) October 13, 2021

El partido estaba empatado a 4 cuando los Cerveceros contrataron a Hader para asegurarse de que se mantuviera así. El zurdo lanzador ponchó al bateador designado y jardinero izquierdo puertorriqueño Eddie Rosario y al campocorto Dansby Swanson, pero no pudo superar al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional 2020.

Freeman alcanzó un control deslizante de 135 kilómetros por hora, lanzando un impulso de 131 metros hacia los asientos en el centro izquierdo, solo el cuarto jonrón en toda la temporada frente a Hader (0-1), que cargó con la derrota.

El primera base de los Bravos celebró a lo grande en su camino alrededor de las bases, y volvió a salir del dugout para una llamada de telón cuando los 40.195 aficionados que llenaron las gradas del Truist Park, campo del equipo de Atlanta, le ovacionaron.