Manchester United en llamas: Los ‘Red Devils’ vuelven a caer y Solksjaer se encuentra en la cuerda floja

El Manchester United cayó derrotado en su visita al Leicester en la reanudación del fútbol inglés por el parón de las Eliminatorias Mundialistas, dejando en serios aprietos al técnico noruego Ole Gunnar Solksjaer, además de sumar una sola victoria en los últimos cinco partidos.

Con sus mejores piezas disponibles en el campo, el Manchester comenzó ganando su compromiso por medio de un gol de Mason Greenwood, pero esto fue lo que despertó a los ‘Foxes’ para dar la vuelta momentáneamente al marcador, con un gol de Youri Telemans y Soyuncu, se sumó a la remontada. Minutos más tarde, apreció Marcus Rashford y anotó el 2-2.

¡Qué golazo de Tielemans!



⚽ @67Kelechi roba el balón y sirve para el belga que la pone en el ángulo para marcar su segundo gol en la #LigaPremierTD#Leicester 1-1 #MUFC



📱 EN VIVO por @NBCUniverso y nuestra APP Telemundo Deportes ➡️ https://t.co/sAb0vnwovS pic.twitter.com/pzznYOo6RK — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 16, 2021

Cuando se pensaba que el empate podría servir para los ‘Red Devils’, apreció Jamie Vardy sumando otro gol a su cuenta y en el descuento Daka puso el 4-2 definitivo.

Solskjaer en la cuerda floja

La situación actual del Manchester United ha levantado muchas críticas para el técnico Solkjaer, quien no ha podido salir de una mala racha y por los momentos, el equipo se mantiene en la 5ta posición de la tabla, por debajo del Chelsea, Manchester City Liverpool y el sorprendente Brighton & Hove Albion.

El propio técnico asumió la presión que vive el equipo y sobre el mal rumbo en el que se encuentra el Manchester United. “Cada vez que pierdes, la presión aumenta, pero estamos acostumbrados a vivir con ella. Ha ocurrido antes, peores actuaciones, y tenemos que recuperarnos el miércoles. Voy a hacer el trabajo lo mejor que pueda. Creo en este equipo”, señaló al terminar el compromiso. "All four goals we conceded today, I thought we should have done better."



Ole Gunnar Solskjaer reflects on #MUFC's 4-2 defeat at Leicester… #LEIMUN



📽️ @beINSPORTS_ENpic.twitter.com/hDUXS6uGXB— The Athletic UK (@TheAthleticUK) October 16, 2021

Pogba asume que merecieron perder el partido

El mediocampista francés, Paul Pogba, también dio declaraciones al terminar el compromiso contra el Leicester, señalando que el equipo no jugó bien y merecieron perder el partido.

“Merecíamos perder. Para ser honesto, hemos tenido este tipo de partidos durante mucho tiempo. Estamos concediendo goles fáciles y estúpidos. Necesitamos encontrar algo, necesitamos cambiar. Necesitamos encontrar la mentalidad correcta, la táctica correcta, ceñirnos a ella y resolver el problema “, señaló Pogba. Paul Pogba: “We deserved to lose. To be honest, we've been having these kind of games for a long time. We are conceding easy, stupid goals. We need to find something, we need to change.



We need to find the right mentality, the right tactic, stick with it and resolve the issue." pic.twitter.com/HgOnplJumC— SPORTbible (@sportbible) October 16, 2021

Manchester United deberá enfrentar al Atalanta en el próxima jornada de la UEFA Champions League y dependiendo de otros resultados, quedará fuera de puestos europeos en la Premier League.