15 bocadillos veganos de Trader Joe’s que vale la pena probar

Trader Joe’s puede ser una mina de oro de alimentos veganos, con opciones deliciosas incluso para los no veganos que están reduciendo su consumo de carne y que desean consumir más alimentos y bebidas de origen vegetal.

“Independientemente de tu dieta, todo el mundo puede beneficiarse en algunas ocasiones de una dieta vegetariana, basada en productos de origen vegetal”, dice la nutricionista de Consumer Reports, Amy Keating.

Solo el 3% de los adultos estadounidenses sigue una dieta estrictamente vegana; es decir, sin ningún tipo de productos de origen animal, incluyendo los huevos y los lácteos, según una encuesta realizada en 2020 por la empresa de investigaciones Mintel. “Es poco probable que el número de personas que siguen dietas completamente veganas aumente drásticamente a corto plazo, pero no significa que las personas no estén comiendo comidas técnicamente veganas con más frecuencia”, dice Karen Formanski, analista de salud y bienestar de Mintel.

Muchas personas están reduciendo o eliminando su consumo de productos de origen animal por muchas razones, según Mintel. Muchos lo hacen por su salud o por la salud del planeta. Algunos lo hacen porque se preocupan por el bienestar de los animales. Y otros simplemente quieren ahorrar dinero. Después de todo, la carne puede ser costosa y los precios se han disparado durante la pandemia.

Si buscas un lugar para probar algunos alimentos veganos, Trader Joe’s es un buen sitio para empezar. “Es un lugar estupendo para encontrar productos únicos que no están disponibles en las tiendas de comestibles convencionales y las grandes cadenas comerciales”, dice Antonella Pomilla, analista de mercado CR que sigue las tendencias alimentarias.

A continuación, te presentamos 15 de las opciones de bocadillos de Trader Joe’s que probé recientemente. Como escritora de alimentos y bebidas durante años y asidua al Fancy Food Show y al NYC Chocolate Show, encontré estos bocadillos y vale la pena probarlos tanto si eres vegano, vegetariano, pescatariano, flexitariano u omnívoro.

Golosinas

Si tienes afición por lo dulce, estas opciones veganas de la marca Trader Joe’s pueden reducir tus antojos de azúcar. Algunas incluso no contienen gluten.

Almendras con sabor a arce

Abrir una bolsa de Maple Almonds (almendras con sabor a arce) de Trader Joe’s me transportó a la infancia, a esos días poco frecuentes en los que desayunábamos panqueques o después de la iglesia los domingos. El sabor a arce de estas almendras inunda los sentidos, por lo que es posible que solo necesites un puñado como bocadillo. O tal vez desees cortar unas cuantas y cubrir algunos panqueques con ellas. Como se tuestan en seco antes de ser cubiertas con arce, son mucho más crujientes. Las almendras Maple Almond son solo un artículo de temporada, según Rachel Broderick, portavoz de Trader Joe’s. Así que si son de tu agrado, es posible que desees llevarte unos paquetes adicionales en tu próxima visita a TJ’s porque probablemente se agoten para cuando llegue el invierno.

Snickersdoodles suaves al horno

Con un sabor que gusta durante todo el año, Soft-Baked Snickerdoodles de Trader Joe’s son veganos, sin gluten y sin nueces, y no tienen un sabor demasiado dulce. Tienen canela, están esponjados y son suaves pero densos, por lo que puedes quedar satisfecho con solo unos pocos. Un par de ellos y una taza de café es todo lo que necesitas para animarte por la tarde. Al menos a mí me ha funcionado.

Chocolate súper oscuro con almendras

Esta barra podría satisfacer tus necesidades si tienes antojo por el chocolate. Está hecha con un 73% de cacao, pero no tiene el mismo sabor que algunos chocolates oscuros con un 70% o más de cacao. Encontrarás pequeños trozos de almendras tostadas repartidos de forma bastante uniforme por esta tableta de chocolate, en comparación con los trozos más grandes que puedes encontrar en tabletas similares de otras marcas.

¡No más lácteos! Mini conos de postre congelado de coco sin lácteos

Al recorrer los pasillos de mi Trader Joe’s en Brooklyn, Nueva York, me encantó encontrar estos mini conos de chocolate en la sección del congelador, que normalmente recorro a toda velocidad para llegar a la cola lo antes posible. A diferencia de los conos de helado convencionales, me alivió ver que no llevan cacahuates, un alérgeno común que también es parte de los que me afectan. El postre congelado en sí tiene base de coco, pero a diferencia de otros productos a base de coco como las cremas y el yogur, éste no tenía tanto sabor a coco. El sabor más prominente era el del chocolate, pero lo que realmente destacaba era la textura: No es pesado como un helado a base de leche de vaca, pero sigue teniendo una textura cremosa, más de lo que se obtendría, por ejemplo, con una bola de helado de chocolate. Este postre sin lácteos es casi esponjoso y viene en un bonito y crujiente cono.

Mantequilla de galletas para untar de Speculoos

Un amigo vegano me presentó la mantequilla para galletas de Trader Joe’s y no sé cómo pude vivir sin ella. Definitivamente no es una opción saludable porque básicamente son galletas trituradas hechas con harina de trigo, azúcar y aceite vegetal, además de un poco de canela y nuez moscada como ingredientes no tan secretos. Otras fómulas de mantequilla de galletas no suelen ser iguales. Mi marido confía en esta versión de Trader Joe’s. Ninguna otra manrequilla de galletas se le compara. (La prueba: dos frascos de mantequilla de galletas orgánicas 365 de Whole Food han estado en nuestra despensa durante meses). Así que ahora el debate es, ¿qué versión de la mantequilla de galletas para untar de Trader Joe’s es mejor? ¿La cremosa o la crujiente?

Copas de mantequilla de semillas de girasol con chocolate oscuro

La mantequilla de semillas de girasol se utiliza a menudo en lugar de la mantequilla de cacahuate en las escuelas u otros lugares donde las alergias alimentarias pueden ser una preocupación. Estas golosinas veganas y sin gluten pueden ser una buena alternativa a las copas de mantequilla de cacahuate de Reese. Pero al igual que las de Reese, puede que no necesites demasiadas. Me parecieron demasiado dulces. Tampoco son perfectas para las personas que buscan una dosis de chocolate vegano, porque la mantequilla de semillas de girasol azucarada y salada puede superar el sabor del chocolate.

Barra de granola orgánica con especias de calabaza

Si tomas una barra de granola con chispas de chocolate Kind, la bañas en chocolate oscuro y le agregas pastel de calabaza, ¿qué obtendrías? Una barra de granola con especias de calabaza de Trader Joe’s, eso es. Al primer bocado, el sabor del chocolate salado se intensifica. Luego una textura de grano húmeda, seguida por el sabor de la calabaza del puré de calabaza real. Por último, hay sabores de clavo, nuez moscada, vainilla y canela como notas finales que definen los alimentos de otoño en mi libro. Las semillas, la harina de arroz integral y la quinoa hacen que esta barra de granola sin gluten sea llenadora. También es un producto de temporada para el otoño, por lo que las cantidades son limitadas.

Granola sin granos

Para consumir durante todo el año, la granola sin granos vegana y sin gluten de Trader Joe’s es densa y viene en pequeñas porciones, lo que la convierte en una opción sólida si quieres añadir un toque crujiente a un poco de yogur. Su pegajosidad proviene del jarabe de tapioca y del azúcar de coco. El sabor a coco no es prominente sino hasta el final.

Nuggets (trocitos) de Pretzel rellenos de mantequilla de almendras

Desde afuera, este satisfactorio bocadillo parece simplemente un pretzel voluminoso y cuadrado, espolvoreado generosamente con sal. Pero cuando lo muerdes, llegas a la dulce mantequilla de almendras, y al masticarlo se mezclan lo salado y lo dulce, lo crujiente y lo suave al mismo tiempo. En mi casa, forma parte habitual de nuestro plan de rotación de bocadillos.

Selecciones no tan dulces de TJ’s

Si los bocadillos salados son más de tu estilo, estas galletas saladas, frituras y una salsa vegana son opciones deliciosas que vale la pena considerar.

Galletas Naan orgánicas de ajo

Piensa en pan tostado con un toque de ajo. Ese es el aroma de estas galletas gruesas y muy crujientes. Sin embargo, a diferencia de mi comida casera, el ajo de esta receta es suave, lo que las convierte en un elemento perfecto para el humus, el tapenade y otras salsas (ve el tzatztski vegano, a continuación), ya que no es probable que dominen esos sabores. Estas galletas también pueden ser un buen sustituto de las galletas saladas si necesitas una dieta blanda o algo para calmar tu hambre.

Chips de tortilla con sabor a calabaza

Si el sabor a calabaza aquí te hace detenerte porque te hace pensar en un pastel, probablemente no tengas de qué preocuparte. El sabor de estos chips es salado, con el sabor de las papas fritas de maíz que muchos de nosotros conocemos y que nos gustan tanto. La textura no es demasiado ligera y desmenuzable como la de algunos chips de tortilla. Cuando el sabor de la calabaza aparece, no es el típico condimento de especias de calabaza en el café con leche. Es más sencillo. Al igual que otros productos que contienen calabaza en Trader Joe’s, el portavoz de la compañía Broderick dice que estos son también un producto de temporada, disponible solo en el otoño.

Tzatziki vegano

Lo probé por sugerencia de una amiga que me dijo que había comprado la versión vegana de este dip por accidente pero que le encantó. Naturalmente, el eneldo y el ajo me hicieron pensar en los encurtidos o pepinillos, pero fue la “alternativa de queso crema sin lácteos”, hecha principalmente de aceite de coco, almidón de papa y proteína de garbanzo, lo que la hizo destacar. Me pareció mucho más ligera y suave que el tzatziki hecho con yogur de leche de vaca.

Bocadillos picantes

Las especias pueden ayudar a dar un toque especial a tu plan de rotación habitual de bocadillos, convirtiendo lo que de otro modo podría ser aburrido en bocadillos picantes y sabrosos.

Almendras de lima tailandesa y chile

Puede que no sea el caso de todo el mundo, pero estas almendras tostadas, condimentadas y picantes producen una sensación de ardor que parece como si me saliera vapor de las orejas. Pero eso es de esperar con los chiles tailandeses, que al cortarlos frescos pueden quemarme los dedos durante horas. El picante domina cualquier trozo de hoja de lima y hierba de limón que puedas encontrar en la bolsa.

Nuggets (trocitos) de arroz con mochi crujiente y picante

Los mochi que más conozco están hechos con pasta de frijoles dulces o con helado cubierto con una masa suave y densa a base de harina de arroz. Por eso me pareció extraño que estos nuggets de arroz mochi fueran tan crujientes y muy picantes. Estos nuggets de arroz están condimentados con siete tipos de chiles, pero a medida que los masticas, el arroz ayuda a suavizar el picante.

Papas fritas con chile fantasma

Con miedo y expectación, olí por primera vez estos chips en forma de waffle y me di cuenta de que me quemaba un poco el interior de la nariz. Sin embargo, estas papas fritas no son tan picantes como esperaba, según las experiencias anteriores con chiles fantasma, lo cual es una sorpresa porque los chiles fantasma tienen más de un millón de unidades Scoville de picante (una medida del picor), mientras que los chiles tailandeses tienen entre 50,000 y 100,000 unidades Scoville. Pero los chiles fantasma como muchos otros, se mezclan con diferentes sabores, lo que a menudo saca a relucir lo que se esconde bajo esa sensación de estar ardiendo. Con estas papas fritas, el sabor ahumado, a ajo, cebolla y vinagre aparecieron a medida que disminuía lo picante. Ni siquiera me hicieron sudar.

