‘Dejen de ser cobardes’, critican activistas a congresistas latinos en Los Ángeles

Líderes proinmigrantes aumentaron la presión a congresistas demócratas latinos para que voten no por el plan de infraestructura económica del presidente Joe Biden, si no se incluye la reforma migratoria en el proceso de reconciliación.

“Nos sentimos avergonzados de los políticos latinos que dicen representarnos”, reclamó Francis García, hondureña frente a las oficinas del congresista Tony Cárdenas.

“Dejen de ser cobardes; no van a jugar con nuestra dignidad”, añadió la mujer amparada con TPS. Ella viajó desde Las Vegas para participar en la manifestación en Panorama City.

Los manifestantes de la Alianza Nacional TPS quieren que los congresistas rechacen la opinión de la parlamentaria Elizabeth MacDonough, quien dijo que los demócratas no pueden utilizar el paquete económico de $ 3.5 billones para dar a los inmigrantes la oportunidad de naturalizarse.

Lupe Gómez, de la Federación de Clubes Zacatecanos. (Jorge Macías)

Después de visitar a Cárdenas, quien no se ha comprometido públicamente a respaldarlos, visitaron las oficinas del congresista Jimmy Gómez en Los Ángeles, quien se comprometió en un video a no votar por el plan de Biden si no se incluye la reforma migratoria en el proceso de reconciliación del plan.

Hasta ahora solamente se han comprometido Lou Correa (D-California) y Jimmy Gómez (California), Jesús “Chuy” García (D-Illinois) y Adriano Espaillat (D-Nueva York). Sin respuesta se quedaron ante los congresistas Raúl Ruiz, Norma Torres, Lucille Roybal-Allard y Tony Cárdenas.

“Que den la cara y que saquen la cara por los latinos y cumplan su promesa”, dijo Francis. “Si no tienen tiempo para nosotros, vamos a demostrarles que el poder del voto lo tenemos nosotros”.

“Estamos decepcionadas con los congresistas hispanos”: Yenny Mejía (i). (Jorge Macías)

“Retórica vacía”

Verónica Lagunas, salvadoreña con TPS reclamó que los miembros del Caucus Hispano no han demostrado el mismo nivel de liderazgo que los senadores demócratas Kyrsten Sinema y Joe Manchin. Ambos han estado en el centro de la batalla por bloquear el plan económico de Biden, presionando por un paquete de red de seguridad más amplio.

“Los discursos con retorica vacía agradeciendo simplemente a los inmigrantes no son suficientes en este momento crítico de la historia”, dijo Lagunas, quien vive en el Valle de San Fernando.

“Siguiendo al presidente más antiinmigrante de la historia [Donald Trump], durante una pandemia los inmigrantes están trabajando hasta la muerte sin derechos y es crucial que ustedes hagan más”.

La Alianza Nacional del TPS lanzó una petición en línea preguntando al Caucus Hispano, en la que requieren que el congresista Ruiz y sus homólogos que se unan a la posición oficial de los legisladores “Chuy” García, Lou Correa, Adriano Espaillat y Jimmy Gómez, y voten “No” a cualquier reconciliación final del plan económico de Biden que no incluya la legalización de las familias inmigrantes. La petición se encuentra en este enlace.

“La traición no se ha consumado”

Antes que los miembros de la Alianza Nacional del TPS, diversos activistas angelinos proinmigrantes fustigaron al congresista Jimmy Gómez, tocaron a las puertas de sus oficinas, una representante blanca y un hispano salieron a hablar con ellos brevemente, pero después los dejaron esperando 45 minutos y ya no volvieron a salir.

Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de One Stop Immigration, dijo a La Opinión que, “no hay traición todavía de parte de muchos de nuestros representantes”.

Sin embargo, consideró que “es una inconsciencia que estén jugando con la vida de 11 millones de personas “cuando hablamos de una reforma migratoria”.

Añadió que muchos representantes de California en el Congreso han adoptado que “si nos dan circo, maroma y teatro, ahí se va a quedar todo; pero no, tenemos la opción de no votar más por los demócratas o no votar ya”.

‘Congresistas: escuchen a su pueblo’

Lilia García, una mujer mexicana de Morelos, miembro de la organización La Hermandad — Centro Juvenil Hank Lacayo en Oxnard, California, dio a conocer que, aunque ella es ciudadana estadounidense, tiene muchos familiares indocumentados.

“Yo le pido a los congresistas que escuchen a su pueblo”, dijo.

Ella lucha, además, por su amiga Yenny Mejía, una mujer hondureña de 37 años que es indocumentada.

“La reforma migratoria es necesaria ya”, dijo Yenny. “No podemos salir de este país y seguimos viviendo en las sombras”.

Al cierre de edición los congresistas Lou Correa y Jimmy Gómez no respondieron a las preguntas de La Opinión, incluyendo si la comunidad latina representaba para ellos una prioridad secundaria a los intereses políticos.