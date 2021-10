Zoe Saldaña da voz a una princesa guerrera en ‘Maya and the Three’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuando Maya va a celebrar su 15º cumpleaños y su coronación como princesa mesoamericana, los dioses del inframundo arriban a su reino y anuncian que la vida de Maya debe ser entregada al dios de la guerra. Si Maya se niega, el mundo entero sufrirá la venganza. Para salvar a los suyos y a sí misma, Maya se embarcará en la aventura de encontrar tres grandes guerreros que –como dice una antigua profecía– le ayudarán a derrotar a los dioses.

Ésta es la premisa de “Maya and the Three” (“Maya y los Tres”), una serie de animación de 9 episodios de Netflix creada por el mexicano Jorge R. Gutiérrez (“The Book of Life”) y su esposa Sandra Equihua. La historia mezcla las mitologías azteca, maya e inca, y añade toques de la cultura latinoamericana actual, todo enmarcado en un colorido mundo fantástico.

La voz de Maya en la versión en inglés la pone Zoe Saldaña, quien nos atendió hace pocos días desde el set de Guardians of the Galaxy Vol. 3, film que acaba de empezar a rodar. La actriz de origen dominicano y boricua ya había colaborado con Gutiérrez.

“Lo que me llevó a aceptar este proyecto es que recuerdo que en la alfombra roja de ‘The Book of Life’, Jorge me había dicho: ‘Si te llamo otra vez para otra aventura, ¿vendrías?’. Y yo le dije que sí. Y para una persona cumplir su promesa significa mucho para mí”, explicó Saldaña, que sólo tiene palabras de elogio para el talento de Gutiérrez y Equihua.

“Desde el principio cuando lo conocí en ‘The Book of Life’ sentí en él una autenticidad fresca y completamente necesaria. Como artista tengo mucha admiración por él”, asegura Saldaña.

“Pero como persona y como mujer, el que colabore con su pareja, Sandra, me gusta mucho. El talento que tiene Sandra es indiscutible. Ellos crean historias bien complejas que hablan de muchos temas importantes, pero para una audiencia joven. Tiene una estética, una animación visual, nueva. Nunca la has visto antes”, explica.

“Maya and the Three” incluye un impresionante elenco de voces latinas como Diego Luna, Gael García Bernal, Kate del Castillo, Isabela Merced, Gabriel Iglesias, Alfred Molina, Danny Trejo, Rosie Perez, Wycef Jean, Rita Moreno… La música es de Gustavo Santaolalla. Un equipo de lujo.

“Es un elenco nuestro. Son personas exquisitas, dedicadas a su arte, que han hecho muy buen trabajo en sus carreras”, destaca Saldaña.

“El que todos hayamos dicho que sí a compartir otra aventura con él es un testamento a lo talentoso que es Jorge. Y también es buena persona, tiene un carácter increíble y un corazón muy noble”, añade.

“Maya and the Three” mezcla culturas azteca, maya e inca. / Foto: Netflix

La protagonista, Maya, es una princesa guerrera del reino teca, que ama a su familia, pero también busca la aventura y la gloria.

“Me la imaginé sabrosa, un poco terca, bien decidida, -apunta Saldaña sobre su personaje-. Y aunque la vi brava en la superficie, sentía su vulnerabilidad. Me gustó el viaje que Jorge creó para ella”.

“Es una persona que al principio tiene su propia voz, que sabe lo que quiere hacer con solo 15 años. La rebeldía con la que ella enfrenta a sus padres se siente muy universal”, continúa Saldaña.

“Pero al verse confrontada con una maldición tan grande, donde ella va a tener que sacar la valentía para no solamente salvarse a sí misma, sino también a su pueblo, se convierte en una historia épica”.

“Maya and the Three” envía un mensaje positivo de “respeto y reverencia a la heroína, a la mujer”, según la actriz.

“También celebra mucho la amistad y la fuerza que tú recibes de los buenos amigos en tu vida. Eso me gustó mucho y sé que los jóvenes van a conectar con ello”.

