Inmigrantes en el limbo con el tipo de vacuna que recibieron

Don Jesús quiso protestar cuando unos hombres armados lo sacaron de su casa y lo obligaron a ir a sembrar mariguana entre las casas de sus vecinos.



Eran sicarios de “los jaliscos”, como don Jesús identifica a los gatilleros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y asegura que llevaban días de forzar a varios campesinos a sembrar entre las casas del poblado de la zona de Tierra Caliente, en Michoacán, México.



“Nomás les dije que eso no estaba bien, que si luego llegaban otros [miembros de otro cártel], iban a decir que nosotros colaboramos [con el CJNG] y pues, iban a haber represalias”, indicó a La Opinión.



“No se preocupe”, dice que le respondieron los gatilleros, “porque usted ya no va a estará aquí”. Así, le dieron 15 minutos para que se fuera para siempre del pueblo.



“Dijeron que si me volvían a ver, aunque fuera en otra parte, me iban a matar, así que vine a Tijuana” en busca de asilo en Estados Unidos, explicó.



No obstante, ahora que está a la espera [muy cerca a San Diego], teme que por el tipo de vacuna contra el covid-19 que recibió, las autoridades estadounidenses no le permitan cruzar la frontera.



A don Jesús, de 76 años, lo vacunaron en junio pasado con dos dosis que le aplicaron simultáneamente de una vacuna de elaboración china, llamada CanSino, la cual no ha sido reconocida ni por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El Departamento de Seguridad (HSD) informó hace poco que desde el próximo 8 de noviembre podrán cruzar la frontera por tierra los extranjeros que han sido vacunados con dosis que reconocen la FDA o la OMS.



“El problema está en que nos dicen que las personas vacunadas con CanSino no van a poder cruzar a Estados Unidos; entonces todas estas personas que tuvieron ese tipo de vacuna están angustiadas porque esperan cruzar a pedir asilo y no saben si les van a permitir”, dijo el pastor Albert Rivera, del albergue Ágape.



En solo minutos, a la iglesia del albergue llegaron unas personas con la misma preocupación.Una de ellas, fue doña Juanita, también de Michoacán y de 66 años de edad, quien dijo que no le molestaría si le ofrecieran una dosis distinta, pero reconoció que también podría ser riesgoso.



La señora, que padece de diabetes e hipertensión, indicó que por ejemplo quisiera animarse a la de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, “¿pero qué va a pasar si tengo una reacción fea?”, dijo en tono angustiado.

Juanita cree que con los padecimientos que ya tiene, sería muy riesgoso.



Cuando comenzaron a distribuirse las vacunas por el mundo, México consiguió en el mercado mundial algunas disponibles, incluidas las CanSino de Beijing y las Sputnik 5 de Rusia.



El gobierno chino envió las dosis en contenedores al central estado mexicano de Querétaro, donde embotellaron 940,000 dosis de CanSino y las distribuyeron en 32 estados.

Diversas personas en los albergues de la frontera han recibido la vacuna CanSino. / fotos: Manuel Ocaño.

Tan solo en el albergue Ágape había migrantes de Michoacán, Guerrero, Jalisco y Nayarit vacunados con CanSino.



“Hemos tratado de preguntar a funcionarios del gobierno de México y también del gobierno de Estados Unidos qué se puede hacer pero no hemos tenido respuesta”, indicó el pastor Rivera.



Tampoco el HSD respondió a las inquietudes de la prensa y a una petición de consulta, el departamento respondió con un correo electrónico automático en que explicaba que al momento estaban saturados de trabajo.



Ante el aviso del fin de restricciones a viajes no esenciales para el 8 de noviembre, se multiplicaron las solicitudes de información sobre cómo serán los procedimientos en la frontera.



Biólogos de Sinopharm y de CanSino solicitaron en febrero pasado autorización del gobierno chino para aplicar su vacuna, que aseguraron que es 72.5% eficaz para prevenir hospitalizaciones y muertes por el covid-19.



Cabe resaltar que en una búsqueda en internet, hasta ahora no se ha registrado algún caso en México de una persona que haya sido vacunada con las dosis simultáneas de CanSino y se haya contagiado con cronavirus.



El presidente JoeBiden dijo en foro el último jueves que espera desplegar pronto suficientes oficiales que revisan esas solicitudes en la frontera. Mientras tanto, el gobierno estadounidense suspendió la recepción de peticiones de asilo.



“Nosotros quisiéramos presentar como sugerencia que, cuando se reabra la frontera al asilo, a estos migrantes vacunados con CanSino los dejen pasar y quizás les proporcionen algún tipo de observación”, expresó

el pastor Rivera.