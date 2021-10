Importante apoyar a los restaurantes latinos más allá del Mes de la Herencia Hispana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El año pasado los restaurantes de Los Ángeles como el mío no sabían si iban a durar el

próximo otoño. Mi restaurante, Pez Cantina, en el centro de Los Ángeles, prosperaba basado en

los clientes que venían a almorzar después del trabajo. Cuando 80% del personal del edificio

de oficinas comenzó a trabajar desde casa, desaparecieron debido a los cierres relacionados

con la pandemia. No tuvimos más remedio que cambiar nuestra estrategia y la

comunidad Latina vino a nuestro rescate.



Estamos orgullosos de tener una empresa de propiedad latina, y durante el Mes de la Herencia

Hispana en años pasados, celebramos nuestro éxito. Este Mes de la Herencia Hispana,

no fue la excepción y celebramos nuestra supervivencia.



Hace dos años, Pez Cantina estaba lleno de sonidos de cubiertos, bebidas y parrillas. Luego, a

principios de 2020, todo quedó en silencio. La pandemia arrasó con la industria a la que

dediqué mi vida y derribó los negocios de mis amigos y miembros de la comunidad.

Los cierres forzosos, las nuevas restricciones de salud y la falta de trabajadores agravaron los desafíos que tuvo que superar mi restaurante. La incertidumbre sobre el momento de la vacuna y su

adopción por parte de mis patrocinadores me obligó a considerar los peores escenarios

posibles. Nunca había considerado cerrar mi negocio pero, durante un tiempo, se convirtió en

una posibilidad muy real.



Además de este desafío, las empresas latinas están atrasadas en otras maneras. Los factores

sistémicos ya dificultan el éxito de los comerciantes propiedad de latinos, y un informe publicado recientemente subraya que debemos esforzarnos más que nuestros contrapartes

para sobrevivir. Lamentablemente, y las pequeñas y medianas empresas lideradas por latinos en

los EE. UU. tuvieron la tasa más alta de cierres relacionados con la pandemia: un 24%,

mientras que las empresas que no pertenecen a minorías cerraron a una tasa de solo 13%.

Incluso, la ayuda de la que dependemos a veces no eran confiables, ya que las solicitudes de

préstamos (PPP federales) de los propietarios de negocios latinos se aprobaron a la mitad de la

tasa de las empresas de propiedad blanca.



Desde mi niñez, yo me acostumbre a los desafíos y la necesidad de reinventar tu plan cuando

lo que estás haciendo no funciona. Sobrevivir durante la pandemia significó depender en

aplicaciones de entrega, como DoorDash, para salvarnos cuando nuestro balance general

estaba en números rojos.

Para los restaurantes dirigidos y de propiedad de latinos, DoorDash también reconoce las barreras lingüísticas únicas que enfrentan restaurantes como el mío en hacer crecer su negocio, y brinda acceso a herramientas comerciales en español ya sea si una empresa está en la plataforma DoorDash o no.

Estoy agradecida por los socios de entrega que

estuvieron disponibles para mi negocio durante la pandemia, y sé que otros también están

agradecidos. Por esta opción segura durante covid cuando los clientes no pudieron visitar

nuestros restaurantes en persona, la mayoría de los dueños de restaurantes dijeron que su

negocio hubiera cerrado durante la pandemia si no fuera por la plataforma.



Mientras seguimos nuestro camino hacia adelante, ha sido emocionante conmemorar el Mes

de la Herencia Hispana, y dar la bienvenida de nuevo a nuestros clientes habituales y los

sonidos que pertenecen a un restaurante alegre. Durante el último año y medio, las empresas

propiedad de latinos se han enfrentado a desafíos, pero una cosa es atemporal: nuestro amor



por nuestra cocina y el querer compartirla con todas las personas que podamos. El Mes de la Herencia Hispana que acaba de terminar debería servir como un recordatorio a la gente de Los Ángeles para que disfruten de los restaurantes propiedad de latinos que ayudan a hacer de Los Ángeles una meca culinaria.

¡Únase a nosotros y marque la diferencia para nuestro negocio y muchos otros!

Lucy Thompson-Ramírez es dueña del restaurante Pez Cantina.