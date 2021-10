Héctor Herrera admite que patearía a Lainez o Guardado en el partido ante el Betis

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El futbolista mexicano Héctor Herrera se toma bastante en serio la rivalidad dentro del campo, y demostró que no respetará la amistad al afirmar que no dudaría a patear a sus compatriotas Andrés Guardado o Diego Lainez durante el partido entre el Atlético Madrid y el Betis, que se realizará este domingo como parte de LaLiga.

Durante una entrevista Herrera dijo con actitud jocosa que de ser necesario les dejará un “recuerdito” a sus compañeros de la selección mexicana.

“Siempre es especial enfrentar a tus compañeros de selección y más quiénes son, más Andrés que es capitán, tenemos muy buena amistad y Diego que es joven, va llegando a la selección y tengo una buena relación con él, los aprecio a los dos, obviamente quiero ganar y si tengo que pegarle una patada al que sea le voy a pegar una patada al que sea”, aseguró Herrera.

QUIERE VENCER AL BETIS



“Es especial enfrentar al Betis, a Andrés, es el capitán de la selección, quiero ganar y si es necesario dar patadas, daré patadas, también a Dieguito que es un buen jugador “



El mexicano nacionalizado portugués afirmó que se siente contento de poder enfrentar a sus connacionales en un partido de alto nivel en el fútbol español, y calificó de “importante” el encuentro ante el Betis.

Aunque Herrera ha disputado pocos minutos en la presente campaña, destacó que no se siente desmotivado, “es verdad que siento que entreno al 100% y doy todo de mí, no me está alcanzando con eso o no es lo que esperaba, yo trabajo para cuando el ‘Cholo’ me necesite”, manifestó.

También dejó claro que respeta la decisión de Simeone de no ponerlo a jugar como titular, pues cada partido tiene una estrategia distinta y el técnico debe ser incisivo a la hora de defender el resultado de cada partido.

“Es un entrenador inteligente que tiene bien definida su forma de jugar y creo que eso para uno es importante y lo hace mucho más fácil y uno se puede adaptar más rápido”, sentenció.

