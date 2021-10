Infantino se solidariza y pide a la comunidad del fútbol apoyo para los refugiados afganos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo un llamamiento a la comunidad futbolística mundial y a los gobiernos de todo el mundo, para que ofrezcan su apoyo ante la creciente crisis humanitaria y de refugiados en Afganistán.

Infantino hizo esta petición durante una visita al complejo en Doha en el que la FIFA, en colaboración con el ministerio de Asuntos Exteriores de Catar y la Federación Afgana de Fútbol (AFF), ha alojado a más de 150 refugiados afganos que corrían grave peligro por su vinculación con el deporte femenino.

Kabul, Afganistán | AFP

Decenas de atletas afganos, entre ellos numerosas mujeres, abandonaron este miércoles su país a bordo de un avión con destino a Doha, en el marco de una serie de evacuaciones organizadas por el gobierno catarí en cooperación con la FIFA. pic.twitter.com/zGQQTWfEcF — DIARIO DEPORTES (@DIARIODEPORTES) October 20, 2021

“Estas niñas y sus familias están aquí en un entorno seguro, en un recinto construido para la Copa Mundial de la FIFA del próximo año“, dijo Infantino, que dio las gracias a Catar y también al gobierno de Albania, que fue el primero en ofrecer su ayuda.

“Pero necesitamos la ayuda de más países, más gobiernos y más miembros de la familia del fútbol, que no se limiten a hablar de solidaridad o de ayuda, sino que pasen a la acción. Seguiremos llamando a todas las puertas en todo el mundo, y esperamos que se escuche este ruego, esta petición de ayuda, y se abra las puertas a estas chicas, que tienen todas una historia increíble que contar”, indicó.

⚽️ Infantino pide a comunidad de fútbol solidaridad con refugiados afganos.



🗣️ "Necesitamos la ayuda de más países, más gobiernos y más miembros de la familia del fútbol".



👉 https://t.co/M9hx6dEfT1



📸 @FIFAcom pic.twitter.com/pqvZ4LZZbv — EFE Deportes (@EFEdeportes) October 26, 2021

La FIFA recordó este martes su intención de sacar del país a más niñas, mujeres y otras personas relacionadas con el deporte femenino en próximas semanas, con la ayuda de Catar, donde se encuentran evacuadas jugadoras de las selecciones femenina absoluta, sub-23, sub-17 y sub-15 junto a familiares, árbitras, gestoras, entrenadoras y el secretario general de la AFF, Fazil Mohammad Shahab, que estuvo muy involucrado en la promoción y el desarrollo del fútbol femenino en el país. FIFA can confirm, following complex negotiations, it has, with the support of Qatar, evacuated almost 100 members of the football family from Afghanistan, including female players. https://t.co/yMdgHqNNhA— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 15, 2021

“A menudo decimos que el fútbol nos llena de esperanza. Esto es la vida real y poder dar una esperanza real a estas niñas y a sus familias, lograr que construyan una nueva vida, es algo que no se puede explicar con palabras. Es muy emotivo estar aquí y estoy muy contento de que hayamos podido ayudar a muchos futbolistas y a muchas chicas a salir de Afganistán, y seguiremos haciéndolo”, añadió el presidente de la FIFA.

