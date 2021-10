Papas fritas más saludables con tu freidora de aire

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Llámalo un placer culpable o una parte importante de tu dieta semanal, no te estamos juzgando. Pero las papas fritas tienen algo especial, crujientes a la perfección, que hace que sea difícil resistirse a estas deliciosas guarniciones. Las cadenas de comida rápida tienen sus propios métodos para preparar estos sabrosos aperitivos, pero si quieres disfrutarlas en casa sin todas esas calorías, una freidora de aire es el camino por seguir.

“Cocinar en casa te da el poder de influir en tu salud”, dice Marisa Moore, RDN, MBA, LD, colaboradora de Consumer Reports, quien es dietista culinaria y de integración. “Puedes disfrutar de crujientes y deliciosas papas fritas caseras utilizando una freidora de aire o un horno de convección”.

Desde que aparecieron en el mercado hace poco más de una década, las freidoras de aire han aumentado en popularidad, convirtiéndolas en un electrodoméstico de cocina primario sin el que algunos hogares no pueden vivir. Estos aparatos de cocina son elogiados por su eficacia en la preparación de todo, desde brownies, tocino hasta pescado (robalo o lubina), con poco o nada de aceite, y en una fracción del tiempo que tomaría si utilizas tu estufa o horno. No es difícil ver por qué ahora tienen tantos admiradores.

Consumer Reports prueba y evalúa cada freidora de aire en nuestro laboratorio basándose en criterios establecidos que incluyen la eficiencia de sus controles, cuán silenciosas son al estar en funcionamiento y cuán fácil es limpiarlas.

Y su desempeño realmente varía. Nuestra mejor valoración la obtuvo el modelo Gourmia con una puntuación general de 80, y nuestro modelo peor valorado, Instant Vortex 4-in-1, obtuvo 47. Si quieres comprar una, consulta nuestra guía de compra de freidoras de aire para obtener más información.

En el laboratorio, una prueba de sabor realizada por el personal encontró que la mayoría de las freidoras de aire hacen un trabajo bastante decente en la preparación de alimentos fritos populares como alitas de pollo, nuggets de pollo, y, lo adivinaste, papas fritas.

“Lograr papas fritas sabrosas en casa solo se ve limitado por tu creatividad”, dice Moore. “Me gusta dejar la piel cuando preparo papas fritas o cuñas de camote para obtener más fibra, y agrego ajo, pimentón y otros condimentos para un plus de sabor”.

Puse en práctica este consejo en mi propia cocina, preparando las recetas de abajo para papas fritas, cuñas de camote, cuñas de nabo y de yuca usando nuestro modelo mejor calificado Gourmia GAF686 Digital Air Fryer. Algunas cosas básicas de la despensa y unas ramitas de hierbas frescas son todo lo que necesitas para crear estas alternativas saludables a los favoritos de comida rápida, desde las cuñas de papa de KFC a las papas fritas sazonadas de Red Robin. Sigue leyendo las recetas y disfruta de sabrosas papas fritas en 20 minutos o menos.

Papas fritas con romero

Para 10 cuñas en KFC, espera agregar 348 calorías a tu comida. Estas deliciosas guarniciones se preparan típicamente con un condimento con sabor a pollo, luego se fríen dos veces. Quizá no obtendrás el mismo sabor en casa, pero esta receta se convertirá fácilmente en un nuevo favorito de la familia.

2 papas rojas medianas con piel, lavadas

2 cucharaditas de aceite de oliva

¼ de cucharadita de sal

¼ de cucharadita de pimienta negra

¼ de cucharadita de cayena

1 cucharada de romero fresco picado

Preparación

Corta las papas por la mitad longitudinalmente; luego, corta cada mitad en 5 cuñas (cada papa debe dar aproximadamente 10 piezas). Opcional: para una cuña extra crujiente, remoja las papas cortadas en agua helada durante aproximadamente 30 minutos y luego sécalas antes de condimentarlas. Esto ayuda a eliminar parte del almidón y da a tus papas esa textura extra crujiente. Precalienta la freidora de aire a 380 °F. En un tazón grande, mezcla las rodajas de papa con aceite, sal, pimienta negra y pimienta de cayena. Coloca las papas en una capa (con la cáscara hacia arriba) en la cesta o bandeja de la freidora, y cocina durante 8 minutos. Con unas pinzas resistentes al calor, voltea las cuñas y cocina por 8 minutos adicionales o hasta que estén doradas y bien cocidas. Espolvorea las papas fritas con romero y sirve de inmediato.

Información nutricional por porción: 110 calorías, 2 gramos de grasa, 0.5 gramos de grasa saturada, 20 gramos de carbohidratos, 3 gramos de fibra, 4 gramos de azúcares (0 gramos añadidos), 2 gramos de proteína, 200 mg de sodio

Rinde 4 porciones

Cuñas de camote con canela

Las cuñas de camote de Arby contienen entre 250 y 490 calorías, dependiendo del tamaño. Pero estas creaciones caseras, espolvoreadas con una pizca de canela, tienen una fracción de la grasa y un sabor que sabe más a cuñas de restaurante de alta calidad que de una cadena de comida rápida.

2 camotes medianos con piel, lavados

2 cucharaditas de aceite de oliva

¼ de cucharadita de sal

¼ de cucharadita de pimienta negra

½ cucharadita de canela

Preparación

Precalienta la freidora de aire a 380 °F. Corta los camotes por la mitad longitudinalmente, luego, corta cada mitad en 5 cuñas (cada camote debe dar aproximadamente 10 piezas). En un tazón grande, mezcla las rodajas de camote con aceite, sal, pimienta y canela. Coloca los camotes en una capa (con la cáscara hacia arriba) en la cesta o bandeja de la freidora, y cocina durante 8 minutos. Con unas pinzas resistentes al calor, voltea las cuñas y cocina por 8 minutos adicionales o hasta que estén doradas y bien cocidas. Sírvelas.

Información nutricional por porción: 110 calorías, 2 gramos de grasa, 0.5 gramos de grasa saturada, 20 gramos de carbohidratos, 3 gramos de fibra, 4 gramos de azúcares (0 gramos añadidos), 2 gramos de proteína, 200 mg de sodio

Beneficio de nutrición: Lleno de betacaroteno antioxidante.

Rinde 4 porciones

Papas fritas de nabo con ajo y perejil

La norma de referencia para las papas fritas de comida rápida viene nada más y nada menos que de los arcos dorados de McDonald’s. Pero tan irresistible como sus papas fritas pueden ser, solo una porción, aproximadamente 12 a 15 papas fritas delgadas, te aportarán 224 calorías, de acuerdo con Carb Manager, un contador (app) de carbohidratos para diferentes dietas. Estos chips de nabo (chirivía) tienen un tamaño y textura similares, y no se acercan al nivel de grasa.

1 lb de nabos pelados

2 cucharaditas de aceite de oliva

¼ de cucharadita de sal

¼ de cucharadita de pimienta negra

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de perejil fresco picado

Preparación

Cortar los nabos por la mitad transversalmente, luego por la mitad longitudinalmente, y luego en piezas rectangulares. Opcional: Para una fritura extra crujiente, deja hervirlos durante 3 minutos y sécalos antes de condimentar. Precalienta la freidora de aire a 380 °F. En un tazón grande, mezcla los trozos de nabo con el aceite, la sal y la pimienta. Coloca las rebanadas en una sola capa en la cesta o bandeja de la freidora de aire. Cocina durante 10 minutos (7 minutos si las herviste previamente), luego, voltea los chips con pinzas resistentes al calor. Espolvorea con el ajo y cocina por 10 minutos adicionales (7 minutos si lo herviste previamente), hasta que se doren y queden completamente cocidos. Espolvorea con perejil y sirve de inmediato.

Información nutricional por porción: 115 calorías, 2.5 gramos de grasa, 0.5 gramos de grasa saturada, 21 gramos de carbohidratos, 6 gramos de fibra, 5 gramos de azúcares (0 gramos añadidos), 2 gramos de proteína, 160 mg de sodio

Beneficio de nutrición: Dos veces la fibra de las papas.

Rinde 4 porciones

Cuñas de yuca con ajo y perejil

Si te gustan las papas sazonadas, sabes que las buenas tienen la cantidad justa de condimento, junto con un exterior crujiente y una textura suave por dentro. Red Robin lo sabe, por eso sus papas fritas sazonadas son las favoritas de los restaurantes. Incluso ofrece a los comensales la oportunidad de disfrutar un “come todo lo que puedas”. Pero confía en nosotros, una sola porción de estas papas fritas te aportará 370 calorías para ser exactos. Por otro lado, estas cuñas de yuca de corte grueso, mezclados con ajo y espolvoreados con perejil, dan a tu paladar un deleite sin perjudicar tu dieta diaria.

1 raíz de yuca grande, pelada

2 cucharaditas de aceite de oliva

¼ de cucharadita de sal

¼ de cucharadita de pimienta negra

2 dientes de ajo picados

Preparación

Corta la yuca por la mitad transversalmente, luego por la mitad longitudinalmente, y luego en pedazos rectangulares (si tu raíz de yuca es más larga, podrías tener que cortar piezas adicionales). Opcional: Para una fritura extra crujiente, deja hervir la yuca durante 5 minutos, y sécala antes de condimentar. Precalienta la freidora de aire a 380 °F. En un tazón grande, mezcla los trozos de yuca con aceite, la sal y la pimienta. Coloca la yuca en una sola capa en la cesta o bandeja de la freidora de aire. Cocina durante 10 minutos (7 minutos si la herviste previamente) Luego, voltea los trozos de yuca con pinzas resistentes al calor. Espolvorea con el ajo y cocina por 10 minutos adicionales (7 minutos si la herviste previamente), hasta que se doren y queden completamente cocidos. Espolvorea con perejil y sirve de inmediato.

Información nutricional por porción: 185 calorías, 2.5 gramos de grasa, 0.5 gramos de grasa saturada, 39 gramos de carbohidratos, 2 gramos de fibra, 2 gramos de azúcares (0 gramos añadidos), 2 gramos de proteína, 160 mg de sodio

Beneficio de nutrición: tiene alrededor del 20 % del valor diario de vitamina C.

Rinde 4 porciones

Las mejores freidoras de aire de las pruebas de CR

Con tantas freidoras en el mercado, puede ser difícil elegir la que más te convenga. Afortunadamente, los ingenieros de pruebas de CR han puesto a prueba casi 3 docenas de modelos, asignándoles una puntuación general basada en su rendimiento en las categorías clave. A continuación, se presentan las primeras 5 de nuestra calificación en orden alfabético. Para conocer la revisión completa, visita las calificaciones de freidoras de aire de CR.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.