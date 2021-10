Elon Musk critica la propuesta de los demócratas de cobrar impuestos a los más ricos

Elon Musk, CEO de Tesla, criticó al grupo parlamentario de los demócratas por su propuesta de intentar imponer una mayor cantidad de impuestos a los multimillonarios del país para hacer realidad el plan de gasto social del presidente Joe Biden.

Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter el magnate hizo pública su postura ante tal situación, por ello Musk escribió en la red social: “Eventualmente, se quedan sin dinero de otras personas y luego vienen por ti”.

Los dichos del fundador y líder de Tesla vinieron como respuesta de un post de Rick McCracken, quien dijo que con esta propuesta legislativa se enfocarán en “multimillonarios”, luego en “millonarios”, luego en “inversionistas comunes” y luego en cualquier persona.

For USA citizens opposed to the unrealized capital gains tax proposal by Senator @RonWyden , here is an example of a tactful and diplomatic letter template I made. You can use this or make/post your own. It's important to write your elected reps.

cc: @JeffBezos @elonmusk pic.twitter.com/6BUDptr1Qq