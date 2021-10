Blue Shield Balance: el nuevo plan de medicare advantage

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Blue Shield of California anunció esta semana su nuevo plan Medicare Advantage, Blue Shield Balance (HMO), que estará disponible en el condado de Los Ángeles a partir del 1 de enero de 2022.



Este plan ofrece un servicio de atención al cliente a cargo de asesores multilingües; además de un Beneficio Complementario Especial para los Enfermos Crónicos (SSBCI), denominado “HealthyGrocery”, y que está disponible para los miembros elegibles que sufren ciertas enfermedades crónicas —aunque no todos los miembros calificarán— también pone a disposición recursos de apoyo para los cuidadores y más.



Blue Shield Balance fue creado para cubrir las necesidades de la población multicultural inscrita en Medicare en el condado de Los Ángeles.



El plan tiene beneficios y servicios únicos que ofrecen tranquilidad y apoyo a los miembros y a sus cuidadores a fin de maximizar su salud y bienestar.



Considerando la creciente dependencia en los cuidadores, Blue Shield Balance ofrece una amplia gama de servicios para apoyar la atención de nuestros miembros.



“Muchos de nuestros miembros de Medicare desean la tranquilidad de sentirse cuidados en sus momentos de mayor vulnerabilidad”, dijo Lina Saadzoi, vicepresidenta y gerente general de Medicare en Blue Shield of California.



“Estamos complacidos de presentar nuestro nuevo plan Blue Shield Balance ya que ofrece el nivel alto de servicios y apoyo personalizado que nuestros miembros y sus cuidadores merecen. Nuestro objetivo es proveer a la población de California acceso a una atención médica que sea digna de nuestras familias y amigos, así como sosteniblemente económica”.

¿Cuáles son las ventajas de Blue Shield Balance?

Servicio de atención al cliente a cargo de asesores multilingües.

Kit de bienvenida personalizado después de la inscripción que permite a los miembros designar a un cuidador para que actúe como su contacto con Blue Shield.

Asignación mensual de $45 para artículos de venta libre en una tarjeta de beneficios personalizada que puede usarse para comprar medicamentos sin receta y productos de salud en tiendas como CVS, Walgreens y Walmart. Los artículos también pueden pedirse por teléfono o en línea.

Beneficio HealthyGrocery para los miembros elegibles que sufren enfermedades crónicas(*), que ofrece a quienes califican una asignación mensual de $25 en sus tarjetas de beneficios personalizadas para comprar alimentos saludables y nutritivos.

Programa de ahorros para la insulina de la Parte D, que ofrece a los miembros ciertos medicamentos con insulina a un costo económico y previsible de no más de $35 de copago mensual.

Además, Blue Shield Balance incluye una amplia cobertura de servicios no cubiertos por Original Medicare, estos incluyen:

Atención odontológica y de la vista de rutina.

Atención virtual a través de Teladoc.

Tratamiento de los pies (podología) de rutina.

Servicios de transporte con seis trayectos de ida al año por motivos de salud aprobados por el plan.

$50,000 de límite anual combinado para la atención de emergencia o de servicios de urgencia cubiertos fuera de los Estados Unidos y sus territorios.

Examen médio anual.

Al igual que otros planes de Blue Shield Medicare Advantage en el condado de Los Ángeles, Blue Shield Balance ofrece un costo compartido de $0 para los principales beneficios médicos, que incluyen: visitas al consultorio del médico de atención primaria y de especialistas, servicios preventivos cubiertos por Medicare, atención hospitalaria, cirugía ambulatoria en un centro quirúrgico y servicios de atención de urgencia.



Los miembros de Blue Shield Balance tendrán acceso a la misma sólida red de proveedores disponible en otros planes Blue Shield Medicare Advantage del condado de Los Ángeles.



El Período de inscripción anual (o “Annual Election Period”, AEP) de Medicare se extendió del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2021.



Para obtener más información sobre los planes Medicare de Blue Shield, visita: www.bsca.com/medicare o llama al 1(800) 353-1118 [TTY: 711] de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. los siete días de la semana desde ahora al 31 de marzo(**).

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud que no sólo sea digno de su familia y amigos, sino que además sea osteniblemente económico.



La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21,000 millones en ingresos anuales.



Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California.



En los últimos cuatro años, la compañía donó más de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades del Estado Dorado.



Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en es.news.blueshieldca.com/

(* )Los beneficios indicados forman parte de los beneficios complementarios especiales disponibles en algunos planes. No todos los miembros del plan calificarán. Consulte la Evidencia de cobertura para averiguar los detalles y los requisitos de elegibilidad.

(**) Del 1 de abril al 30 de septiembre, el horario de atención es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. pero solo de lunes a viernes.