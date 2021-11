Un bar en Texas restringe programar el tema “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey; ella ya respondió

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al terminar las fiestas de Halloween, muchos asumen que la temporada navideña ha comenzado. Pero al parecer el personal de un bar en Texas no está de acuerdo con ello, pues prohibió que la canción “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey se toque en la rockola del lugar más de una vez por noche, además de que los clientes sólo podrán hacerlo a partir del 1 de diciembre.

El debate ha surgido desde que el periodista Kyle Smith publicó en redes sociales una foto que muestra la singular “prohibición”, impresa en una hoja de papel pegada junto al jukebox del bar; el texto dice: “All I want for chrsitmas -sic- is you de Mariah Carey se omitirá si se reproduce antes del 1 de diciembre. Después del 1 de diciembre la canción sólo se permite una vez por noche”.

La imagen se ha vuelto viral y provocó la furia entre los fans de la cantante, quienes en general comentaron que el tema sólo provoca felicidad y buenos deseos. También hubo detractores, pero sorpresivamente Mariah Carey respondió, aunque no verbalmente: en su cuenta de Twitter publicó una fotografía -preteneciente a la campaña promocional del videojuego “Game of War” de 2015- en la que aparece usando una armadura, a punto de entrar en combate.

Grabada en 1994, “All I want for Christmas is you” no tuvo mucho éxito tras su lanzamiento, pero la inclusión del tema -diez años después- en una escena de la cinta “Love Actually” convirtió a la canción en un clásico de culto y posteriormente en un tema indispensable en las fiestas decembrinas. Finalmente, el hit de Mariah Carey ocupó el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard en diciembre del año pasado.

