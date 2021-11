Dieta estricta: A Cristiano le molesta que su hijo tome Coca-Cola

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para nadie es un secreto la dieta estricta que cumple Cristiano Ronaldo para mantenerse en forma, y el rechazo que siente hacia las gaseosas y la comida rápida; disciplina que intenta inculcar no solo en su equipo, sino también en su familia.

El nuevo jugador del Manchester United confesó en una entrevista que no le gusta cuando Cristiano Jr. toma refresco o ingiere comida chatarra, y lo motiva a consumir alimentos saludables.

Aunque Cristiano sabe que su hijo es apenas un niño, y en ocasiones le permite comer alguna comida “chatarra”, cuando lo hace lo mira con miedo.

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe Coca-Cola y come patatas fritas; él sabe que me molesta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años”, dijo el astro luso.

El CR7 aseguró que su hijo tiene potencial para el fútbol, y que heredó su cualidad para driblar el balón. Sin embargo, apenas está comenzando y debe mejorar mucho más.

“Incluso con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero y con algo de temor porque saben que no me gusta. Prefiero que tengan vegetales, cosas sanas”, sentenció el delantero.

