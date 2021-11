Jessica Simpson muestra foto “irreconocible” de 2017 durante su lucha contra el alcoholismo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jessica Simpson, famosa en la década de los 2000 por sus grandes hits musicales, conmocionó a sus millones de seguidores en redes luego de hablar como nunca sobre la etapa de su vida en la que fue víctima del alcoholismo, esto con motivo de celebración por su cuarto aniversario de sobriedad. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo compartimos.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de temas como “These Boots Are Made For Walkin” y “With You” habló a profundidad de uno de los periodos más oscuros de su trayectoria: su lucha contra el alcohol. Para hacerlo, la famosa acompañó el desgarrador mensaje con una fotografía en la que muestra a una Jessica que ella misma calificó como “irreconocible”.

De acuerdo a lo descrito por Jessica Simpson, dicha postal pertenece al año 2017, cuando tenía 37 años y se encontraba en uno de los momentos más bajos de su vida: “Tenía mucho autodescubrimiento que desbloquear y explorar… Personalmente, para hacer esto necesitaba dejar de beber alcohol porque mantenía mi mente y mi corazón dando vueltas en la misma dirección y, sinceramente, estaba exhausta”, escribió la cantante en su publicación.

Asimismo, en sus líneas contó como es que el primer paso hacia su rehabilitación fue lograr aceptar su pasado y reconciliarse con las cosas que no le enorgullecen de él: “Yo no me amaba a mí misma”.

“Quería sentir el dolor para poder llevarlo como una insignia de honor… ¡No puedo creer que hayan pasado 4 años!… Hay mucho estigma en torno a la palabra alcoholismo o la etiqueta de alcohólico. El verdadero trabajo que tenía que hacer en mi vida era aceptar el fracaso, el dolor, el quebrantamiento y el auto-sabotaje. La bebida no era el problema“, destacó Jessica Simpson dentro de su conmovedora reflexión.

Para finalizar, la intérprete multipremiada afirma que “soy dueña de mi poder personal con valentía conmovedora. Soy tremendamente honesta y cómodamente abierta. Soy libre“.

No pasó mucho tiempo antes de que la publicación causara revuelo dentro de los fanáticos de Simpson, quienes no dudaron en compartir su apoyo, así como palabras de admiración hacia ella por haber logrado sobrepasar este obstáculo: “Estamos muy orgullosos de ti”, “Siempre siendo tan honesta sobre tu vida, me encanta” y “Eres todo un ejemplo”, son algunos de los comentarios que se leen bajo la imagen.

