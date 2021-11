VIDEO: César, hijo de Lupita D’Alessio, estaría envuelto en fuerte accidente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La familia D’Alessio una vez más está inmiscuida en algunos problemas, y es que en esta ocasión las controversias los vuelven a aquejar después que un famoso programa de televisión compartiera que uno de sus integrantes más queridos se habría visto involucrado en un importante accidente automovilístico por lo que aquí te presentamos todo lo que se sabe.

Lupita D’Alessio se ha consagrado como una de las cantantes más populares en todo México por el incuestionable talento que plasmó en canciones como “Que ganas de no verte nunca más”, “Inocente pobre amiga” y “Mi corazón es un gitano”.

Lejos de los escenarios, La “Leona Dormida” tuvo la dicha de convertirse en mamá de tres jóvenes: Ernesto, Jorge y César, quienes en más de una ocasión se han involucrado en importantes escándalos que acapararon la atención del medio de la farándula.

En este sentido, la familia volvió a acaparar la atención después de que un importante medio de comunicación señalara que uno de los hijos de la cantante se pudo ver involucrado en un fuerte accidente de tránsito. Esto es lo que se sabe.

Por medio de sus redes sociales, el programa “Suelta La Sopa” compartió un breve video en el que se observa un fuerte accidente vehicular ocurrido, aparentemente, en calles de la Ciudad de México ya que patrullas de la capital mexicana arribaron al lugar de los hechos.

En las imágenes observamos el fuerte choque que protagonizaron dos vehículos; una testigo de los hechos especula que uno de los conductores manejaba en estado inconveniente o al menos ella así lo sospecha. Esta no es la primera ocasión en que el hijo menor de Lupita está involucrado en una situación de alto riesgo, pues la propia cantante reveló que casi le desfiguran la cara en una ocasión.

Al ser cuestionado, César D’Alessio dice que los medios del espectáculo hablan mucho, pero él no sabe todo lo que se dice sobre él. Además, asegura que no dará más declaraciones sobre los hechos: “La gente dice muchas cosas, pero no sé de qué hables”, dice el joven en una breve entrevista.

D’Alessio pido disculpas

La cantante Lupita D’Alessio se disculpó con los medios de comunicación por la forma en la que los trató en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Quería pedir perdón a todas las personas que se sintieron ofendidas por la manera en la que traté a los reporteros y a los niños también les pido una disculpa. No fue la forma, estoy totalmente de acuerdo”, expresó la cantante en un video que compartió en redes sociales.

Aclaró que no estaba preparada para las preguntas que le fueron hechas y que no se escucharon, que no podía responder, inapropiadas, “pero no hay excusas. Quiero pedir perdón porque no me siento bien”. Lupita también se comprometió en que un incidente similar no se volverá a pasar.

