“El Chapo” intimidó al actor que lo interpreta en “Narcos”, Alejandro Edda: “No pude sostenerle la mirada”

Un momento clave en la fama del actor Alejandro Edda ocurrió al acudir a la corte de Nueva York donde se desarrollaba el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, personaje que interpreta en la serie “Narcos”. Edda reconoce que no pudo sostenerle la mirada al narcotraficante.

Así lo cuenta en una entrevista a la revista Rolling Stone con el periodista Noah Hurowitz, quien cubrió el juicio y recientemente publicó el libro “El Chapo: The Untold Story of the World’s Most Infamous Drug Lord” (“El Chapo: la historia jamás contada del líder del narco más infame”.

“¿Cómo fue tener a esta persona infame mirándote directamente y reconociéndote?”, preguntó el periodista.

“Bueno, definitivamente no me sentía cómodo en absoluto. No pude sostenerle (la mirada), no pude sostener mi…”, expresó.

Edda no lo dice expresamente, pero se refería al contacto visual de “El Chapo”, luego de que sus abogados le dijeran que ahí estaba el actor que lo interpretaba en la serie “Narcos” de Netflix. El periodista tuvo que especificar si se refería a la mirada, al contacto visual.

“Sí, tuve que mirar muy lentamente al frente, porque, bueno, no voy a sonreírle como: ‘¡Oye, qué tal!'”, expresó.

La entrevista se enfoca en cómo se preparó Edda para el personaje y su visión sobre “El Chapo”, de quien le sorprendió verlo tan atento en el juicio.

“(Estaba) muy alerta y muy paciente”, dijo.

El actor estuvo dos días en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, donde reconoce que obtuvo suficiente información y experiencias para poder construir el personaje que interpreta.

“Fue suficiente para sentir realmente este personaje”, dijo.

Dijo que también se sintió sobrecogido por la prensa. Había demasiados periodistas y desde que llegó a temprana hora al tribunal, los periodistas lo asediaron con preguntas y fotografías. En la sala de la corte había mucha atención puesta en sus reacciones, en las de Guzmán Loera al verlo. Ese momento fue clave para él.

“En el momento en que salió y casi se fue a sentar, los abogados lo detuvieron y luego me señalaron y luego le dijeron [hace susurros]. Y entonces fue cuando se puso de pie y sonrió… Y saludó”, recordó. “Ayudó mucho. Recuerdo haber regresado al set después de volver de Brooklyn y me sentí más seguro de mi trabajo”.

Agregó que decidió salirse de la sala, luego de que el “El Chapo” lo saludara de lejos y sintiera la mirada de los periodistas, aunque le sorprendió que el narcotraficante, sentenciado a cadena perpetua por liderar el Cártel de Sinaloa, se “emocionara” de verlo.

“Parecía muy emocionado”, acotó el periodista.

“Super excitado. Y fue entonces cuando dije: ‘¡Oh, mierda! ¡Lo hice!'”, reconoce el actor.

Después de eso se fue del tribunal, incluso recordó que el juez Brian Cogan no estaba contento con lo que ocurría.

“Y luego el juez, ya sabes: ‘Hola chicos, esto no es Comedy Central’, o lo que sea. Y ni siquiera conocía a los reporteros detrás de mí, pero estaban tocando mi hombro como: ‘¡Oh, Dios mío! ¡Te saludó! ¡Ay Dios mío!’ Yo digo: ‘¿Qué está pasando?'”.

La tercera temporada de la serie “Narcos” sobre México, la quinta de la serie, se perfila como la más violenta y muestra el ascenso de Guzmán Loera, además del poder de Amado Carrillo Fuentes.