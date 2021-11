Gal Gadot será la “reina malvada” en la nueva película de “Blanca Nieves” de Disney

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La actriz israelí Gal Gadot, conocida por su papel en la saga de películas de “Wonder Woman”, está en pláticas finales para interpretar a la villana de “Snow White and the seven dwarfs” (“Blanca Nieves y los siete enanos”), una versión con actores reales del clásico de animación de Disney, original de 1937.

En la película, Gadot será la “reina malvada”, quien se convierte en una bruja y odia a la joven Blanca Nieves por su belleza. El rol estelar será para la joven actriz Rachel Zegler, cuyo más reciente filme “West side story” es uno de los más esperados del año y se estrenará el 10 de diciembre en Estados Unidos.

La producción de “Snow White and the seven dwarfs” comenzará en 2022, bajo la dirección de Marc Webb. Otras películas con actores reales producidas por Disney basadas en sus propios filmes animados han sido “Cinderella”, “Maleficent” y “Cruella”, esta última estelarizada por Emma Stone y que resultó un éxito este año.

También te puede interesar:

-Gal Gadot quería hacer algo con su fama tras Wonder Woman; el resultado es “Impact”

-Gal Gadot cerró 2020 como toda una “mujer maravilla” comprando lujoso penthouse en Malibú