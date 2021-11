Niña de 7 años ha sido suspendida 36 veces de su escuela en Florida por no usar máscara

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una niña de 7 años de Florida probablemente tendrá que repetir el segundo grado después de haber sido suspendida 36 veces por negarse a cumplir con el mandato de mascarilla facial del distrito.

La estudiante recalcitrante del condado de Palm Beach fue descrita por su madre, Bailey Lashells, como una niña típica que disfruta de las artes y la artesanía, el dibujo y la fabricación de joyas, informó Tampa Free Press.

Pero su decidida hija Fiona “cambió un poco sus prioridades” en medio de la pandemia.

Dijo que su hija “ha sido firme” en su decisión de “hacer todo lo posible por cada niño que atraviesa estos mandatos ilegales”.

La niña Fiona Lashells junto al gobernador Ron DeSantis. / Facebook.

Desde entonces, la estudiante de 7 años ha sido castigada con un total de 36 días de suspensiones y múltiples acciones disciplinarias dentro de la escuela.

Según los informes, Fiona Lashells, de 7 años, dijo que creía que usar una máscara “podría enfermarla”, en un video de Youtube que se eliminó desde entonces.

Fiona cumplió su primer castigo el 31 de agosto, cuando se vio obligada a almorzar sola en el pasillo de una oficina, según Free Press.

Lashells dijo que su hija de fuerte voluntad ahora podría ser retenida.

“Desafortunadamente, los golpes parecen no detenerse, como le dijeron recientemente después de completar cada tarea que su maestra le dirá que no solo está reprobando segundo grado, sino que no hay forma de que pueda ponerse al día, según su maestra”, continuó la madre.

En julio, el gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva que hizo opcional el uso de mascarillas en las escuelas públicas.

Pero en el condado de Palm Beach, uno de los bastiones demócratas más fuertes en el estado, la integrante de la junta de educación Alexandria Ayala ha sido una firme defensora del enmascaramiento obligatorio, dijo Free Press.

La secretaria de prensa de DeSantis, Christina Pushaw, dijo a Fox News en un comunicado que “no existe una base científica para el enmascaramiento forzado de los niños en la escuela, y la decisión siempre debe depender de los padres.

“Si bien los padres tienen un papel crucial en la educación de los niños, los miembros de la junta escolar, los educadores y el personal de la escuela también deben dedicarse a ayudar a los estudiantes a tener éxito”, dijo.

“Cualquiera que le niegue a un niño pequeño el derecho a ir a la escuela, por no cumplir con un mandato ilegal de máscaras, no se preocupa por la educación y ciertamente no se preocupa por los niños”, agregó Pushaw.