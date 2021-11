Chris Pratt es señalado fuertemente por polémica publicación en Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor de Hollywood Chris Pratt se encuentra en medio de la polémica luego de que recientemente compartió una imagen en su cuenta de Instagram como parte de una felicitación de cumpleaños adelantada de su esposa.

Pratt ha tomado sus redes sociales para demostrar el gran amor que tiene por su esposa Katherine Schwarzenegger, a quien entre otras cosas no pudo dejar de agradecerle por haberle dado una hija sana.

“¡Miren cómo me mira! Quiero decir. ¡Encuentra a alguien que te mire así! ¿¡Sabes!? Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y sana, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares, ¡pero eso es amor! Ella me ayuda con todo. Mi mayor tesoro“, se puede leer dentro de la publicación que ha acompañado de una tierna foto juntos.

Lo que ha sorprendido a muchos es la manera en que Pratt habla sobre la salud de su hija, pues muchos usuarios de la red social conocen la historia de él y su ex pareja la actriz Anna Faris con quien tuvo un hijo llamado Jack, quien desde su nacimiento ha enfrentado problemas de salud.

Las críticas y señalamientos no han parado de llenar la caja de comentarios de la publicación del protagonista de películas como “Guardians of the galaxy” de Marvel.

“Realmente no creo que este post sea tan fenomenal como crees”, “Noto el énfasis en ella ‘dándote’ un hijo sano. Pareciera que tu primer hijo no fue bueno”, “¿Si sabes que tienes un hijo? El también debería ser un gran tesoro”, expresaron algunos usuarios.

Se ha elevado tanto la situación que hasta en algunas otras redes sociales como Twitter se ha vuelto tendencia un tema donde piden la cancelación del actor.

Al momento no ha habido ninguna declaración por parte de Chris Pratt o de alguien de su equipo.