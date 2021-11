Doña Cuquita Abarca asegura que Vicente Fernández podría volver a su rancho muy pronto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Debido a la buena respuesta que ha tenido Vicente Fernández en su recuperación, doña Cuquita Abarca, su esposa, no descarta que pronto el ícono musical pueda volver a su rancho Los Tres Potrillos y seguir ahí su tratamiento.

“Yo creo que pronto, es la idea (llevarlo al rancho). Ha tenido mucha mejoría y se va a recuperar. Ustedes saben que por su enfermedad se va a ir recuperando lentamente“, declaró la madre de “El Potrillo” durante una cena a beneficio “Un Eco Por la Niñez”, que se realizó en el Museo Cabañas de Guadalajara, donde los artistas de su familia fueron los protagonistas.

La gala del pasado jueves 4 de noviembre fue organizada por la Secretaría de Asistencia Social y coordinada también por el Voluntariado Jalisco Solidario y la SCJ, con el objetivo de recaudar entre 4 y 5 millones de pesos que se sumarán a una partida de 10 millones de pesos más que Asistencia Social redirigirá para apoyar el proyecto Ecos, Música para la Paz, con la apertura de cuatro nuevos ensambles en el Estado.

En la cena hubo 600 personas, quienes disfrutaron del musical de Alejandro Fernández, quien cantó en solitario varios de sus éxitos y junto a sus hijos Alex “El Heredero” y su hermana Camila, además de la presentación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

En el evento también estuvieron Karla Laveaga, novia del “Potrillo”; America Guinart y Alexia Hernández, esposa de su primogénito.

Cuquita, compañera de Vicente Fernández desde hace casi 58 años, añadió que todavía no han adecuado la habitación del intérprete en su finca, pues están a la espera de que pronto los médicos den luz verde para comenzar con el proceso.

También agradeció a los fans del ídolo musical por el cariño, las oraciones y los buenos deseos para su pronta recuperación.

“Estoy muy contenta con toda la gente, a toda la gente le doy las gracias y también les mando bendiciones“, compartió.

Mencionó que, como pilar de la familia Fernández, en estos momentos críticos no se ha permitido flaquear y reconoció que no se ha despegado de Chente desde que fue internado, el 6 de agosto.

“No me puedo caer, yo tengo que estar fuente para él. (…) Yo no me le he despegado ni un momento, he estado a su lado desde el primer momento“, apuntó.

Chente, de 81 años, fue hospitalizado el 6 de agosto, tras una caída en su rancho Los Tres Potrillos, pero su estado de salud empeoró luego de detectarle el Síndrome de Guillain-Barré. Pero hace apenas unos días salió de terapia intensiva.

El pasado jueves se emitió también un comunicado oficial a través de las redes sociales del artista, en el que los médicos que lo atienden dieron dan a conocer que gracias a su avance, tiene mayor interacción, y aunque sigue con problemas respiratorios, es asistido de manera mínima.

Y aunque se ha dicho que Vicente ya articula palabras, Doña Cuquita aclaró que no es así, pues aún se comunica a través de movimientos con su cabeza y ojos.

