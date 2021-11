Sale a la luz video en el que Octavio Ocaña estaría consumiendo drogas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A una semana de la muerte del actor Octavio Ocaña, circuló en redes sociales un video en el que aparece inhalando un polvo blanco, lo que desató nuevamente la polémica debido a la procedencia de dicha grabación.

Tras darse a conocer la muerte del actor que es recordado como “Benito Rivers” gracias al personaje de la serie ‘Vecinos’, en redes sociales han circulado una serie de videos con los que presuntamente estarían tratando de revelar la cara poco conocida de la carismática estrella de televisión.

Y es que, en una de las grabaciones publicadas durante las últimas horas aparece Octavio Ocaña al interior de un vehículo consumiendo lo que parece ser una substancia prohibida, sin embargo, es interrumpido cuando se da cuenta que lo están poniendo en evidencia.

Aunque la gran mayoría aseguran que dicha publicación fue con la intensión de destruir la imagen del fallecido, lo realmente interesante del caso es la procedencia de las imágenes, pues una de las versiones indica que fue la mujer policía llamada Lesly Monroy, quien habría estado el día del accidente que provocó la muerte del actor, la que presuntamente habría robado las pertenencias del mismo, entre ellas una esclava de oro y el celular en donde se encontraría dicho video.

Cabe destacar que fue la uniformada quien dio a conocer el clip a través de su perfil de Facebook, el cual acompañó con el mensaje: “Que mal que el papá no sabía en qué pasos andaba su hijo“.

Mientras que en otras publicaciones se defendió de las acusaciones hechas por Nerea Godínez, prometida de Ocaña, y Bertha Ocaña, en las que la culpan de robar las pertenencias del joven de 22 años.

“No es casualidad, es la verdad les duele es sustentado y si yo tengo el CEL y su cadena ya saben dónde estoy y dónde trabajo. No hablen por hablar“, escribió en uno de los mensajes. View this post on Instagram A post shared by Octavio ocaña❤️ (@justiciaparaoctavioocana202)

Ante el escándalo generado ha surgido una lluvia de mensajes de apoyo al actor, en donde sus fanáticos de redes sociales pasan por alto el hecho de que haya consumido drogas y retoman la manera en que perdió la vida la tarde del pasado 29 de octubre.

