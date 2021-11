Kroger anuncia que no aceptará bitcoins como pago en ninguna de sus tiendas

Kroger dejó en claro que no acepta bitcoins como forma de pago en ninguna de sus sucursales en el país. La cadena minorista de supermercados desmintió un comunicado de publicado en un sitio web falso, donde se dijo que se aceptaría este tipo de monedas como forma de pago.

Kroger informó por medio de un tuit que el anuncio, que apareció en su página de relaciones con inversores y en PR Newswire, servicio de relaciones públicas, afirmando que los clientes podían pagar con Bitcoin Cash era “fraudulento” y “debería ignorarse”.

ICYMI: This morning a press release was fraudulently issued claiming to be The #Kroger Co. that falsely stated the organization will begin to accept Bitcoin Cash. This communication was fraudulent and is unfounded and should be disregarded.