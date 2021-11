En topless y con tanga amarilla, Britney Spears comparte fotos tomadas en su recámara

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde que se dieron a conocer los cambios en cuanto al manejo de la tutela legal de Britney Spears, ésta ha publicado en su cuenta de Instagram un contenido más variado, sin dejar a un lado las imágenes sensuales. En esta ocasión la princesa del pop aparece en dos fotografías posando en su recámara, de espaldas y en topless, usando tan sólo una tanga amarilla de encaje.

Hasta hace poco Britney sólo contaba con un celular para compartir sus fotos en redes sociales, pero desde que obtuvo una tablet todo ha cambiado, y ahora decidió experimentar con otro dispositivo. El mensaje que escribió junto a las fotografías fue: “Ayer, por primera vez, usé en mi cuarto una cámara fotográfica real 📷 … La puse en la base y accioné el temporizador y obtuve esto 💋💋💋 !!!! Es la tanga amarilla y @MinnieMouse en la cama para mí 💋💋😂🐭 !!!!

Tras causar polémica con sus recientes declaraciones dirigidas a su familia, Britney Spears expresó en otro post (que muestra una pintura de Hans Zatzka) que desa tomar las cosas con más calma: “Esta semana va a ser muy interesante para mí 🤭 !!! No he rezado por algo más en mi vida 🙏🏼 !!! Sé que he dicho algunas cosas en mi Instagram por coraje y lo siento, pero sólo soy humana… y creo que ustedes sentirían lo mismo si fueran yo 🤷🏼‍♀️ !!! De todos modos es un nuevo día ☀️ y no puedo decir que nunca me voy a quejar de nuevo … porque quién sabe 💁🏼‍♀️ !!! Que Dios los bendiga y que tengan un gran día 🤍 !!!

