VIDEO: Papá de Octavio Ocaña se niega a exhumar el cadáver de su hijo

La trágica muerte del joven actor, Octavio Ocaña, ha generado más preguntas que respuestas pues pese a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya emitió su versión oficial con el transcurso de los días han ido surgiendo nuevos videos, imágenes y testimonios que han abierto la posibilidad de exhumar el cuerpo del actor para realizar nuevas investigaciones, sin embargo, el papá del joven actor, Octavio Pérez, aseguró que no permitirá que experimenten con su hijo.

Fue durante una entrevista para el programa de Imagen Televisión, “De primera mano”, donde el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, cuestionó a los padres del actor sobre la posibilidad de que se exhumaran los restos del emblemático “Benito Rivers” de “Vecinos”, por lo que, sin pensarlo, Octavio Pérez, aseguró que no lo permitiría pues considera que hay suficientes pruebas para realizar una investigación.

“No, mi hijo ya está descansando, yo creo que no es necesario, las pruebas ahí están, las cámaras ahí están, no lo permito, ya él está así, solamente que pasen por sobre mi cadáver, pero no creo, yo no lo permitiría”, señaló el empresario tabasqueño quien también señaló que tras lo ocurrido con su hijo se enfocó en recuperar rápidamente el cuerpo del actor pues señaló que querían experimentar con él.

“Por eso no se los dejé aquí, porque querían experimentar con mi hijo, mi hijo no es experimento de nadie, ¿está claro?, se los digo en serio, no es experimento de nadie, así de fácil, a mi hijo no lo van a estar tasajeando, ni abriendo, mi hijo ya está descansando, hagan su trabajo, esto es lo que tienen que hacer”, mencionó el padre de Octavio Ocaña, quien dejó ver que podría interponer una demanda en contra de quien resulte responsable por haber filtrado las fotos de su hijo en la morgue.

Don Octavio Pérez señaló que la única forma en la que pueda aceptar que se realice la exhumación del cuerpo de su hijo es que se realice una investigación con peritos extranjeros.

En dicha entrevista también estuvo presente Nerea Godínez, la prometida del actor, quien señaló que ella pasó por el lugar donde ocurrió la trágica muerte de Octavio Ocaña y aseguró que hubo manipulación de la escena en diversos momentos y denunció que en ningún momento se acordonó la zona, su declaración fue respaldada por su suegro, quién a su vez refirió que al siguiente día del accidente policías vestidos de civiles fueron a indagar en el lugar de los hechos para retirar cualquier tipo de evidencia que los incriminara.

“Cuando ellos traen una investigación, lo que es un homicidio, debieron acordonar la zona de los hechos y ellos no hicieron eso para volver al otro día los policías ya vestidos de civiles, ahí están los cuatro pelones gordos, ¿Si los vieron? Ahí están todos viendo si agarraban una, yo no soy policía, pero no es posible”, sentenció el señor Octavio Pérez, quien se plantó firme en su teoría en la que señalan que fueron los policías quienes provocaron que el actor chocara y quienes le dispararon a sangre fría para después montar todo para hacer parecer que el actor se disparó de forma accidental.

