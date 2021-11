Se dieron con todo en un mano a mano para la historia en la TV: ‘Cabezón’ Ruggeri vs. Ricardo La Volpe [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ricardo La Volpe es todo un referente del fútbol mexicano como jugador y también como entrenador, fue invitado a su país Argentina a un programa de televisión para hablar de los códigos en este deporte y terminó ensalzado con Óscar Ruggeri en una batalla de palabras memorable.

El recordado entrenador de la selección mexicana en Alemania 2006 repasó varias historias en el programa F90 de ESPN, como el Mundial de 1978 que levantó con Argentina, pero que él no disputó de manera oficial porque fue suplente de Ubaldo Fillol.

Ya entrados de manera intensa en el tema de los códigos, La Volpé lanzó: “Los mismos códigos de Bilardo que a ustedes no los dejaban salir y Maradona salía todos los días”. Esta frase terminó por enfurecer al ‘Cabezón’ Ruggeri, quien siempre está dispuesto a debatir.

“Maradona entró al predio y le dijo en claro a todos: este es mi Mundial, no quiero nada de entrevistas. Ahora, vos se ve que tenés todo claro. Y otra de las cosas: recién hablaste de códigos. Esto es no tener códigos. Porque si salís y lo decís, es no tener códigos de tu parte. Me extraña de vos, que tenés 70 años y perdiste los códigos. Diego no está vivo y salís a decir que Maradona se iba de la concentración. No des vueltas”, le replicó Ruggeri.

“Nunca ganaste nada”

Totalmente encendido, Ruggeri le sacó a La Volpe la época en la que coincidieron en el fútbol mexicano. El defensor jugó en el América entre 1993 y 1994, mientras que La Volpe era entrenador del Atlante en ese entonces.

"Ruggeri":

Por su cruce con Ricardo La Volpe en #ESPNF90pic.twitter.com/TMXZyGuFSH — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 10, 2021

“Se te olvidó el título que ganaste con Atlante en México, te recuerdo que trajeron un árbitro del extranjero para perjudicar al América, tres goles nos anuló aquel tipo”, le recordó Ruggeri.

“Se ve que no sabes nada de futbol”, le respondió La Volpe.

“Vos sos un fenómeno que viniste acá a llevarte el mundo por delante y perdiste un campeonato con Boca, tres partidos, que lo dirigía mi nene de cuatro años. Así sentado, sin tocar nada salgan y jueguen. Un punto tenía que hacer Boca y no hiciste nada, dale, y te hacés el fenómeno. Y me venís a encarar a mí. Sin códigos, sin nada, que perdiste todo”, agregó Ruggeri.

Y para cerrar, La Volpe lo invitó a argumentar sus palabras: “Explicá algo, que hablás y hablás y no explicás nada”.

Lee también:

– Maradona en Cuba: “Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años, después de seis meses de relación”