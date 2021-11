Trabajadores y activistas protestan contra la expansión del LAX

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Docenas de trabajadores y activistas se reunieron este martes a protestar por la expansión del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), que aseguran tendrá un impacto negativo en su salud y en la de los residentes de los vecindarios cercanos.



Se espera que hoy miércoles el Ayuntamiento de Los Ángeles vote sobre una medida para aprobar la expansión en al menos dos terminales y 11 entradas adicionales.



Los manifestantes dijeron que les preocupa que quienes vayan a desarrollar el proyecto y la gente de la Ciudad no hayan estudiado de manera adecuada el impacto en la salud de los residentes aledaños.



La expansión aumentará el ruido, la contaminación del aire, la gentrificación y empeorará el tráfico, principalmente en los vecindarios como El Segundo, Inglewood y Lennox, indicó el reporte “Turbulence Ahead” realizado por el SEIU United Service Workers West (SEIU-USWW).



Se estima que una vez completado, el proyecto agregará 100,000 nuevos viajes diarios de llegada y salida del LAX, en comparación con los niveles de 2019. Además, de que habrán más de 67 millones de pasajeros más cada año y más de un cuarto de millón de nuevos vuelos para 2045.



Esto es preocupante para trabajadores como Miguel Torres, quien no solo labora en LAX como conserje de limpieza, sino que también vive en Inglewood.



“Ahí los aviones pasan todo el tiempo tirando el humo cerca porque ya van bajando y estamos absorbiendo el olor a gasolina”, explicó el hombre de 58 años.



Los activistas dijeron que no solo los trabajadores enfrentan problemas respiratorios, enfermedades cardíacas o asma, sino también sus familias porque viven en estos vecindarios contaminados y merecen tener una atención médica familiar asequible.



Torres dijo que el aeropuerto está más interesado en crear grandes inversiones y aumentar su capacidad, pero no se preocupa por los empleados.



“Los salarios que tenemos no nos ayudan y la cobertura médica no funciona”, dijo Torres aseverando que después de trabajar 21 años en el LAX su salario apenas si pasa los $17.



“La construcción tal vez no podamos detenerla, pero sí podemos abogar por un seguro de salud más amplio, ya que estamos expuestos a muchos químicos… También que nos paguen mejores salarios… Para mí unos $23 sería lo justo”, expresó.



Jane Martin, portavoz del SEIU-USWW, dijo que los trabajadores del aeropuerto ya la pasaron mal durante la pandemia por el covid-19 con pocas horas de trabajo. Algunos han podido regresar, pero perdieron su seguro médico o cuentan con uno que no incluye a sus familiares.

Miguel Torres, trabajador de limpieza en LAX. (Suministrada)

El SEIU-USWW representa a unos 4,000 empleados de LAX que incluye a cargadores de equipaje, asistentes de sillas de ruedas y trabajadores de la limpieza entre otros. Además, representa a cientos de trabajadores en negocios en las áreas adyacentes al aeropuerto.



“Nos preocupa que [la expansión] continúe, a menos que el aeropuerto haga más para asegurarse de que las aerolíneas hagan contratos con compañías responsables que se preocupen por la condición de sus trabajadores”, dijo Martin. “Que se haga más para proteger el aire limpio y que LAX proporcione transporte público a los trabajadores para lidiar con el tráfico”.



Añadió que están preocupados de que el ayuntamiento crea en el reporte ambiental que hizo el aeropuerto, que según indican, “afirma falsamente que estas dos terminales conocidas no van a generar más vuelos ni más contaminación”.



“No es cierto. No revisaron ningún impacto en nuestro vecindario más allá de 2028 pero sabemos que habrá un impacto en el futuro”, dijo Martin.



David Huerta, presidente de USWW, dijo que el desarrollador de este proyecto está presionando para que se apruebe esta expansión sin hacer una evaluación adecuada del verdadero impacto ambiental con el aumento del tráfico aéreo y el aire que respiramos.



“Somos una ciudad en crecimiento y necesitamos expandir nuestra infraestructura, pero tenemos que planificar responsablemente y tomar en cuenta a las comunidades que históricamente han sido víctimas del racismo ambiental”, dijo Huerta en un comunicado.



“Si este proyecto se aprueba con este informe de impacto ambiental defectuoso, consideraremos todas nuestras opciones legales”.

La Opinión intentó obtener comentario por parte de Los Angeles World Airports (LAWA) el cual supervisa a LAX pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.