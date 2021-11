Los nuevos cambios de la FDA podrían reducir tu consumo de sodio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La mayoría de los estadounidenses consumen demasiado sodio, ya que el 90% supera el consumo diario máximo recomendado de 2,300 miligramos. Debido a que el consumo excesivo de sodio está relacionado con la hipertensión arterial, que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y derrames cerebrales, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció hoy nuevos “objetivos voluntarios de reducción de sodio” a corto plazo para los alimentos procesados, envasados y de los restaurantes, que son responsables de más del 70% del consumo total de sodio.

Si los fabricantes siguen esta guía y reducen modestamente la cantidad de sodio en una amplia variedad de alimentos durante los próximos 2 años y medio, se podría reducir el consumo promedio de sodio de los estadounidenses de los niveles actuales de más de 3,400 mg al día a 3,000 mg al día, según la FDA. Aunque esta cifra está por encima del consumo recomendado, pretende ser un primer paso gradual, según Susan Mayne, directora del Centro de Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada de la FDA, quien habló hoy en una conferencia de prensa para anunciar los objetivos voluntarios. “Reconocemos que sigue siendo demasiado alto, está por encima del límite recomendado en todos los grupos de edad, por lo que habrá que hacer iteraciones posteriores para seguir reduciendo hasta llegar a un suministro de alimentos más saludables”, dijo Mayne.

En este momento, las personas que intentan tomar decisiones más saludables tienen que comparar las etiquetas en diferentes productos, tratando de averiguar cuáles tienen el contenido de sodio más bajo. “Trato de hacerlo yo misma, es difícil y no siempre encuentras lo que estás buscando”, dijo la comisionada interina de la FDA, la doctora Janet Woodcock, en la conferencia de prensa de esta mañana. “Para los muchos estadounidenses que están tratando de tener una dieta más sana y comer alimentos más saludables, esto debería ayudar porque conseguirá que todo el suministro de alimentos contenga menos sodio, en lugar de tener que elegir [entre las opciones que se presentan]”, dijo.

Aún así, como estos lineamientos son voluntarios, los fabricantes tendrán que optar por aplicarlos. “Si los fabricantes de alimentos adoptan estos objetivos, será bueno para los consumidores”, dice Amy Keating, RD, líder de proyectos en el departamento de pruebas de alimentos de Consumer Reports. “Muchas personas que tratan de seguir los consejos de su médico para reducir su consumo de sodio tienen problemas debido al alto contenido de sodio de muchos alimentos envasados y de los restaurantes”. El objetivo de estos lineamientos, reducir modestamente el consumo diario de sodio a tan solo 400 mg al día, podría prevenir aproximadamente 32,000 ataques cardíacos y 20,000 derrames cerebrales cada año, según un estudio de 2010 publicado en New England Journal of Medicine.

Los objetivos anunciados hoy son las versiones finales de los proyectos de objetivos propuestos por primera vez en 2016. Sin embargo, estos objetivos a corto plazo siguen siendo un primer paso, dice Woodcock, y es probable que se requieran más medidas para reducir el consumo de sodio a los niveles recomendados. “Estaremos monitoreando el avance de esto, entre otras cosas, qué se está haciendo bien, qué grupos de alimentos están llegando y cuándo. Esperemos que antes de llegar al final del período de 2 años y medio, tengamos una buena idea de cuál debe ser nuestro plan para la siguiente iteración. Tomará tiempo para que tanto la industria como el gusto de las personas se adapten, de manera que la población se acostumbre a un suministro de alimentos menos salados”, dice.

Cuidado con lo que comes

Una de las cosas que hace que sea tan difícil reducir el consumo de sodio es que incluso los alimentos que las personas creen que no son salados resultan ser fuentes ocultas de sodio, dijo Woodcock.

“¿Quién lo creería del pan? Pero el pan es una de las mayores fuentes de sodio que consumen las personas”, dijo. “El problema es que es acumulativo. Todo, la salsa de tomate, el queso, el pan, el aderezo de la ensalada, harán un combo lleno de sodio escondido. Ahora mismo es muy difícil que las personas puedan controlarlo por su cuenta”.

Para elaborar los lineamientos recomendados, la FDA examinó la cantidad promedio de sodio, a partir de una referencia de 2010, en 100 gramos o 3 ½ onzas de 163 categorías diferentes de alimentos que se sabe que contribuyen al consumo de sodio, y recomendó un nivel promedio reducido de sodio para esos alimentos.

Por ejemplo, la cantidad inicial promedio de sodio en 3 ½ onzas de cereal instantáneo como la avena es actualmente de 576 mg; los lineamientos voluntarios sugieren reducirlo a 470 mg. La cantidad inicial de sodio en 3 ½ onzas de algunos tipos de pan blanco, incluyendo la ciabatta y la focaccia, es de 522 mg. El objetivo, según los lineamientos, sería un promedio de 430 mg. En el caso de las salchichas que se venden crudas, la referencia es de 668 mg en 3 ½ onzas y el objetivo recomendado es de 610 mg.

Si los fabricantes adoptan los lineamientos a corto plazo, podría ayudar a la salud de los consumidores.

“Si podemos reducir el sodio en los alimentos de consumo frecuente, muchos de ellos con sodio oculto, eso puede ayudar realmente a los consumidores a reducir su consumo de sodio”, dijo.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.