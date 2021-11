Escándalo en el fútbol femenino: Jordania acusó a la portera de Irán de ser un hombre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En un partido clasificatorio para la Copa de Asia femenina que se realizará en 2022, las selecciones de Irán y Jordania se enfrentaron el pasado 25 de septiembre, sin embargo, trascendió que la Federación Jordana de Fútbol pidió investigar el sexo de la guardamenta iraní.

La federeación jordana argumentó que la portera Zohreh Koudaei, quien tuvo una actuación destacada en ese compromiso, podría ser hombre y el hecho ha trascendido a tal punto que el principe Ali Ben Al-Hussein, presidente de la representación jordana, hizo la solicitud formal para investigar a la jugadora por cuestiones de género, suspender a Irán y dar el resultado a su favor.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

La Confederación Asiática de Fútbol rechazó el pedido de investigación por parte de Jordania, alegando que no era un procedimiento ético y confirmaban que el género es en efecto femenino. 🚨BREAKING: per different sources the AFC has slammed the Jordanian allegations regarding Zoreh Koudaei, Iranian women national team goalkeeper’s gender, and approved she is a female.



Koudaei, Zob Ahan goalkeeper, has been a target for such allegations throughout the years. pic.twitter.com/rqprpDHIZS— BabaGol (@BabaGol_) November 15, 2021

Por otra parte, la Federación de Fútbol de Irán argumentó que no es la primera vez que esto sucede, debido al físico de la jugadora y que en ocasiones pasadas ha sido objeto de burlas y cuestionamientos.

En esa ocasión, la guardamenta Zohreh Koudaei tuvo una actuación memorable en detener dos penales contra Jordania, para asegurar su pase a la Copa de Asia que se disputará en India el próximo año.