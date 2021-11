Cómo instalar un termostato inteligente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Acabas de comprar un termostato inteligente y ha llegado el momento de instalarlo. No dejes que la idea del cableado y los interruptores te asuste. El proceso no tiene que ser intimidante y Consumer Reports está aquí para ayudarte.

Antes de abocarte de lleno al proyecto, asegúrate de que tu termostato es compatible con tu sistema de cableado. Algunos fabricantes, como Ecobee, Google Nest y Honeywell Home, ofrecen herramientas de compatibilidad o listas de verificación en línea para ayudarte a que te asegures de que sus modelos funcionarán con tu instalación.

John Galeotafiore, quien dirige las pruebas de termostato para CR, también tiene algunos consejos. “Lo ideal es no reemplazar el termostato cuando el funcionamiento del sistema de calefacción y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) es crucial, como durante un día particularmente frío o poco antes de recibir invitados que se quedarán durante las vacaciones”, explica. “Y guarda el termostato viejo. Si te equivocas o no logras hacer funcionar el nuevo, siempre podrás reconectar el anterior”.

Si tienes problemas en algún momento de la instalación, te recomendamos encarecidamente que consultes a un electricista o técnico de HVAC. Lo último que quieres hacer es arruinar tu sistema HVAC. Saldrá mucho más caro arreglar un climatizador que instalar un termostato. Sin más preámbulos, empecemos.

Cómo cambiar tu termostato inteligente

Aquí encontrarás nuestra guía de instalación general en formato de video o como instrucciones paso a paso con fotos. Las instrucciones del fabricante para tu termostato específico pueden diferir ligeramente, así que asegúrate también de revisar la guía de instalación y el manual del propietario.

1. Apaga tu sistema HVAC

Antes de quitar el termostato anterior, apaga todo el sistema de calefacción y aire acondicionado en el panel de interruptores. (Es posible que tu sistema tenga varios disyuntores). Esto cortará el suministro de energía a tu termostato y evitará que accidentalmente haya un corto circuito en los componentes eléctricos del sistema mientras estés trabajando con los cables del termostato.

Algunos termostatos más antiguos que funcionan con baterías pueden parecer todavía encendidos aunque el sistema esté apagado. Honeywell recomienda intentar encender el sistema de tu termostato y prestar atención a las señales sonoras que indican que el sistema está funcionando para asegurarte de que todo esté apagado.

2. Quita la placa frontal

Tendrás que quitar la placa frontal de tu termostato viejo para acceder a la instalación eléctrica de bajo voltaje y a la placa de respaldo. Debería salirse rápidamente con un poco de esfuerzo. Si no sale, no la fuerces; quizás haya algún tornillo oculto que debas quitar primero (mira debajo). Si no hay, consulta a tu electricista o técnico de HVAC.

Toma una foto del cableado eléctrico con tu celular para tener constancia de qué cables se conectan a qué terminales. Algunos termostatos incluyen etiquetas adhesivas para marcar los cables con los códigos de las terminales. Colócalas antes de desconectar los cables.

3. Retira la placa de respaldo

Ahora debes quitar los cables del termostato de la placa trasera o de respaldo. Según el modelo, quizás tengas que retirar los pequeños tornillos que sujetan los cables o presionar pequeñas pestañas con un bolígrafo para liberarlos. En el caso de la placa posterior o de respaldo, basta con utilizar un destornillador para quitar los tornillos que la sujetan a la pared.

4. Agrega un cable C (opcional)

Si tu sistema ya tiene un cable C, puedes saltarte este paso. Si no lo tiene, quizás necesites agregar otro cable para que sirva de cable común, que alimenta el termostato. “Recomendamos utilizar un cable C para suministrar energía al termostato inteligente, ya que esa es la forma más sencilla”, dice Galeotafiore.

Algunos fabricantes de termostatos, como Ecobee, Google y Honeywell Home, fabrican un adaptador para sus termostatos inteligentes para añadir un cable C y a veces lo venden junto con el termostato. Otra opción es comprar e instalar un adaptador “add-a-wire” de terceros. Estos adaptadores vienen con instrucciones específicas y recomendamos seguirlas al pie de la letra.

Nota: Si no te sientes cómodo añadiendo un cable, te recomendamos encarecidamente que contrates a un electricista o a un técnico de HVAC para que lo instale, ya que corres el riesgo de dañar tu sistema.

5. Utiliza la nueva placa de respaldo como plantilla

Utiliza la placa de respaldo del nuevo termostato y un lápiz para marcar la pared. Con una broca pequeña, perfora agujeros en las marcas de los tornillos de la placa posterior o de respaldo (instala anclajes de pared si es necesario). Asegúrate de pasar los cables del termostato a través de la placa de respaldo antes de atornillarla en la pared.

6. Reconecta los cables

Una vez que la placa de respaldo esté bien sujeta, conecta los cables del termostato a sus terminales correspondientes. Si marcaste los cables con etiquetas adhesivas, este paso debería ser muy sencillo. En caso contrario, consulta la foto del cableado de tu placa de respaldo anterior para hacer coincidir los cables con sus terminales.

7. Instala la nueva placa frontal

Con el cableado conectado, deberías poder encajar la placa frontal de tu nuevo termostato en la placa de respaldo. Si no se une fácilmente, no la fuerces, quizás haya cables estorbando. Vuélvelos a meter en la pared antes de intentar colocar la placa frontal.

Ahora puedes encender el disyuntor [dispositivo que corta la corriente eléctrica] de tu sistema de HVAC. Esto debería restaurar el suministro de energía del termostato que comenzará a arrancar. (Sí, los termostatos inteligentes se inician como tu computadora portátil).

8. Conecta el termostato al wifi

Ahora que tu nuevo termostato inteligente se ha encendido, es probable que te haga seguir una serie de indicaciones para conectarlo a la red wifi y configurar su aplicación para teléfono celular complementaria. Esta parte del proceso puede variar de acuerdo con la marca y el modelo, así que sigue las instrucciones atentamente.

Con tu nuevo termostato inteligente listo para usar, empezarás a ahorrar dinero.

Los mejores termostatos inteligentes

¿Buscas un nuevo termostato inteligente? Aquí están los tres mejores modelos de nuestras pruebas. Si quieres más opciones, consulta nuestras valoraciones completas de termostatos inteligentes, con más de 30 modelos.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.